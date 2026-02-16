Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora 25 de ani de existență a parohiei românești din Nisa

25 de ani de existență a parohiei românești din Nisa

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Diaspora
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 16 Feb 2026

Parohia ortodoxă românească „Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul francez Nisa a sărbătorit sâmbătă, 14 februarie, împlinirea a 25 de ani de la înființare și a 10 ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale, aflată într-o etapă avansată de construcție și împodobire.

Evenimentul a  reunit numeroși credincioși, invitați de seamă și reprezentanți ai autorităților locale și regionale într-o atmosferă de sărbătoare și recunoștință. În mijlocul acestora s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. După săvârșirea unei slujbe de mulțumire, Înaltpreasfinția Sa a adresat un cuvânt de învățătură în care a reliefat importanța unității, a statorniciei în credință și a responsabilității față de generațiile viitoare.

Printre ceilalți invitați s-au numărat  Christian Estrosi, primarul Nisei și președintele Metropolei Nisa - Coasta de Azur; Irineu Darău, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului; Aurelia Grosu, consul general al României la Marsilia, precum și alte oficialități care, prin participarea lor, au dat dovadă de apreciere față de rolul spiritual și comunitar al parohiei. Evenimentul a continuat cu un moment artistic și o agapă frățească.

„Acești 25 de ani au fost marcați de multă muncă, jertfă și dăruire. De la începuturile modeste ale parohiei până la punerea pietrei de temelie și dezvoltarea bisericii, fiecare etapă a fost susținută prin implicarea credincioșilor și prin sprijinul binefăcătorilor. Momentul aniversar a fost unul de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra comunității noastre și de reafirmare a dorinței de a continua lucrarea începută, zidind nu doar un edificiu, ci o comunitate vie, unită în credință, solidaritate și speranță”, ne-a transmis părintele paroh Radu Totelecan. 

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Evenimente duhovnicești și de bilanț la Dublin Diaspora
    Evenimente duhovnicești și de bilanț la Dublin

    La Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Leeson Park, Dublin, Irlanda, au avut loc sâmbătă, 7 februarie, mai multe evenimente deosebit de importante pentru viața duhovnicească și administrativă a Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei.

    10 Feb, 2026
  • Episcopul Spaniei și Portugaliei în mijlocul românilor din Manresa Diaspora
    Episcopul Spaniei și Portugaliei în mijlocul românilor din Manresa

    Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s-a aflat duminică, 8 februarie, în Parohia ortodoxă română „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din Manresa, Spania. Aici, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, cu ocazia împlinirii a 15 ani de slujire a părintelui Costinel Purcărea în această parohie, conform obispadoortodoxo.es. Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Aurel Bundă, protopop al Protopopiatului Catalunya I; părintele paroh Costinel Purcărea; arhid. Spiridon Burlacu, consilier eparhial, și arhid. Lucian Crașovan. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină semnificațiile duhovnicești ale Pildei Întoarcerii fiului risipitor: „Una dintre cele mai frumoase pilde spuse de Mântuitorul Iisus Hristos este cunoscută în Biserica Ortodoxă sub acest nume, deși mai potrivit ar fi să o numim «Pilda tatălui iubitor». De obicei, atenția cade asupra fiului care pleacă de acasă, își cere partea de avere și o risipește într-o țară îndepărtată. Rămas fără nimic și lovit de foamete, ajunge să păzească porci - o mare umilință pentru un evreu. Dorind să mănânce din hrana porcilor și neprimind nimic, «își vine în fire» și hotărăște să se întoarcă la tatăl său nu ca fiu, ci ca argat. Totuși, întoarcerea lui nu este motivată de pocăință adâncă, ci de foame. Cu toate acestea, tatăl îl vede de departe, aleargă în întâmpinarea lui, îl îmbrățișează și îl primește din nou ca fiu, îmbrăcându-l în haina cea scumpă - simbol al harului lui Dumnezeu. Aceasta arată că Dumnezeu nu Se rupe niciodată de om, chiar dacă omul se desparte de Dumnezeu”. În semn de apreciere pentru toată întreaga activitate, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei i-a oferit părintelui paroh Costinel Purcărea Ordinul „Crucea Sfântului Apostol Iacov cel Mare”, iar preotesei Ordinul „Sfântul Apostol Iacov cel Mare”.

    10 Feb, 2026
  • Binecuvântare pentru credincioșii români din Madrid Diaspora
    Binecuvântare pentru credincioșii români din Madrid

    Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Catedrala Episcopală din Madrid, Spania. Din sobor au făcut parte părintele protosinghel Macarie Bărgăvanu, eclesiarhul lăcașului și consilier eparhial; părintele protosinghel Efrem Ceau­șu; părintele arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial; părintele arhidiacon Ioanichie Oproae, secretar eparhial; părintele arhidiacon Nicolae Bălan și părintele arhidiacon Ionuț Pîrlea, conform obispadoortodoxo.es. 

    05 Feb, 2026
TOP 6 Diaspora