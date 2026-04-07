Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Misiune a Bisericii Ortodoxe Române în Paraguay

Data: 07 Aprilie 2026

În luna martie a anului 2026 s‑a scris o pagină nouă în istoria misiunii Bisericii Ortodoxe Române în America Latină, prin prima prezență pastorală în Paraguay, realizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, se arată pe mitropolia.us. Această vizită a fost realizată de părintele Alex Aedo Vilugrón, slujitor al comunității ortodoxe române din Concepción, Chile, care, între 13 și 18 martie 2026, a ajuns pentru prima dată în Paraguay, cu dorința de a cunoaște realitatea ortodoxă locală și de a deschide un drum pentru o viitoare lucrare misionară. Ajuns în zona orașului Encarnación, după o călătorie ce a inclus și opriri în Argentina, părintele Alex a fost primit cu multă căldură în cadrul mănăstirii ortodoxe ucrainene „Întâmpinarea Domnului”. Într‑un duh de frățească împreună‑slujire, și cu binecuvântarea ierarhului locului, s‑a săvârșit Sfânta Liturghie duminicală, la care au participat credincioși din zonă. Paraguayul se arată ca un loc cu potențial misionar real. Deși în capitala Asunción se află o comunitate românească mai numeroasă, s‑a putut constata că și în zona Encarnación există o prezență românească discretă, dar vie. Programul „Alimentos de amor” se desfășoară cu sprijinul și implicarea Asociației „Sfânta Parascheva”, devenind o expresie vie a iubirii creștine. În drumul de întoarcere spre Chile, părintele Alex s‑a întâlnit și cu comunitatea românească din Buenos Aires, Argentina, întărind legătura duhovnicească și dorința unei organizări mai bune în viitor. Această primă prezență a Bisericii Ortodoxe Române în Paraguay marchează un început binecuvântat și o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu, informează Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi.

 

