Ortodoxia românească aniversată la Viena

Data: 16 Aprilie 2026

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, în zilele de 13 și 14 aprilie, au avut loc la Viena manifestările aniversare dedicate împlinirii a 120 de ani de la întemeierea primei parohii ortodoxe românești din Austria, reunind clerici, credincioși și invitați din mediul eclezial, academic și instituțional. Din partea Ambasadei României a participat Andrea Amza‑Andras, însărcinat cu afaceri AI, iar din partea Consulatului românesc, Janette‑Constanța Carabașu, ministru consilier.

Evenimentele comemorative au debutat luni seara, 13 aprilie, prin săvârșirea slujbei de Te Deum în Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din sectorul 11 al Vienei, ca expresie a recunoștinței aduse lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă revărsată asupra clerului și credincioșilor români din această țară de‑a lungul acestor decenii de mărturie, slujire și jertfelnicie.

În acest cadru aniversar, pr. Emanuel Nuțu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat „120 de ani de slujire ortodoxă românească în Viena”. În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim a adresat un cuvânt celor prezenți. Ierarhul a evidențiat rolul Bisericii în păstrarea identității de credință și cultură a românilor din străinătate, precum și contribuția acestora la societatea austriacă. Totodată, a fost accentuată necesitatea dialogului ecumenic și a deschiderii între popoare, în contextul unei Europe tot mai diverse. Mitropolitul a exprimat recunoștință față de Statul austriac și de Biserica Catolică pentru sprijinul acordat comunităților ortodoxe românești. Mesajul s‑a încheiat cu un îndemn la comuniune, responsabilitate și continuarea misiunii Bisericii în diaspora.

Momentul festiv a fost înfrumusețat de interpretările corurilor de copii ale parohiilor „Sfântul Apostol Andrei” și „Sfântul Ștefan cel Mare” din Viena, care, prin cântările lor, au adus un plus de bucurie și emoție acestei aniversări deosebite.

În cadrul aceleiași festivități, părintele dr. Nicolae Dura, vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a primit din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, Ordinul patriarhal „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)”, în semn de prețuire și recunoaștere a activității sale rodnice, desfășurate cu dăruire, responsabilitate și fidelitate față de Biserică.

În continuarea programului aniversar, în prezența preoților și a delegațiilor parohiilor ortodoxe române din Austria, au fost susținute trei referate tematice, menite să evidențieze atât trecutul, cât și prezentul și perspectivele de viitor ale prezenței românești ortodoxe în această țară. Primul referat, susținut de părintele dr. Nicolae Dura, a avut ca temă prezența românească în Austria încă din perioada premergătoare întemeierii primei parohii ortodoxe române. Expunerea a oferit o amplă privire de ansamblu asupra principalelor repere istorice, pastorale și comunitare din viața acestei comunități până în anul 1993. În cadrul prezentării, au fost aduse în atenție numeroase mărturii din arhivele de stat austriece, care reflectă prezența timpurie a românilor pe teritoriul Austriei. Printre acestea s‑au remarcat documente și fotografii de mare valoare istorică, precum icoana Sfinților Apostoli Petru și Pavel din secolul al XV‑lea, atribuită domnitorului moldav Petru Șchiopul și păstrată astăzi în Muzeul de Artă din Viena. De asemenea, a fost evocată Crucea așezată de Domnitorul Țării Românești Șerban Cantacuzino în urmă cu peste trei secole, monument care se păstrează până în prezent în apropierea Palatului Schönbrunn. Referatul a inclus și referiri la diverse publicații bisericești, care completează imaginea vieții spirituale și culturale a românilor din Austria de‑a lungul timpului. Un loc aparte în expunere l‑au ocupat informațiile despre Capela din Löwelstrasse, spațiu ortodox românesc din anul 1906 și considerată un reper esențial al organizării religioase românești în capitala austriacă. Au fost evocați preoții care au slujit aici, precum și personalitățile religioase și politice care au trecut pragul acestei capele, lăsându‑și semnătura în Cartea de Aur, păstrată până astăzi ca o mărturie vie a continuității și importanței acestei comunități.

Cel de‑al doilea referat a fost susținut de părintele Emanuel Nuțu și a avut ca obiect analiza reacției Bisericii Ortodoxe Române în raport cu fenomenul migrației românilor în Austria, precum și dinamica dezvoltării structurilor parohiale românești în acest spațiu. Expunerea a evidențiat modul în care Biserica a răspuns nevoilor pastorale ale comunităților din diaspora, prin organizarea și consolidarea vieții parohiale. În acest context, a fost subliniat faptul că, în prezent, în Austria funcționează 33 de parohii ortodoxe române, deservite de 38 de preoți și un arhidiacon, dintre care 10 dețin lăcașuri de cult proprii. Aceste date reflectă atât creșterea numerică a comunității românești, cât și eforturile susținute pentru asigurarea unui cadru liturgic adecvat. De asemenea, referatul a fost însoțit de materiale vizuale ilustrative, prin intermediul cărora au fost prezentate activitățile misionare, culturale și educaționale desfășurate în cadrul parohiilor și al școlilor parohiale, evidențiindu‑se rolul acestora în păstrarea identității religioase și culturale a credincioșilor.

Cel de‑al treilea referat, susținut de părintele prof. dr. Ioan Moga, a fost consacrat perspectivelor de viitor ale misiunii ortodoxe românești în Austria. În cadrul intervenției sale, părintele a subliniat că viitorul Ortodoxiei românești în Austria trebuie, pe de o parte, să continue și să aprofundeze impulsurile prezentului: o viață liturgică asumată, participativă și deschisă către integrarea limbii germane, completată de o activitate social‑educativă complexă, precum și de o pastorație dinamică, mereu înnoită. Pe de altă parte, au fost evidențiate și o serie de teme deschise, precum încurajarea vocațiilor monahale, pregătirea viitorilor preoți în spațiul german și conturarea unui profil mai clar al Ortodoxiei în context austriac, inspirat din valorile spiritualității românești, precum luciditatea teologică (în duhul gândirii Părintelui Dumitru Stăniloae) și omenia mărturisitoare (exprimată exemplar de părintele Nicolae Steinhardt).

În cea de‑a doua zi a manifestărilor a avut loc un simpozion aniversar în Sala „Sfântul Ștefan”, situată în apropierea Domului, în limba germană, cu participarea reprezentanților Arhiepiscopiei Catolice, a președintelui organizației Pro Oriente, a ierarhilor Bisericilor Ortodoxe surori, precum și a unor invitați din mediul universitar, politic și instituțional austriac. Momentul festiv a început prin intonarea troparului „Hristos a înviat” în mai multe limbi și prin salutul IPS Părinte Mitropolit Serafim adresat celor prezenți. În cadrul simpozionului, momentul aniversar a fost îmbogățit prin interpretări de suflet susținute de părintele Alin Buliga și maestrul Tudor Andrei, care au adus o notă de profundă trăire duhovnicească și sensibilitate artistică. În continuarea lucrărilor, referatele au fost reluate în sinteză, oferind participanților prilejul unei receptări consolidate a principalelor idei expuse. În cadrul discuțiilor care au urmat, participanții au adresat mesaje de felicitare și apreciere, evidențiind contribuția semnificativă a comunităților ortodoxe românești la viața religioasă, culturală și socială din Austria.

Au fost transmise, de asemenea, mesaje oficiale de felicitare din partea diverselor instituții reprezentate, care au subliniat rolul activ al acestor comunități în promovarea dialogului intercultural, a coeziunii sociale și a valorilor creștine în societatea austriacă contemporană.

„Sărbătorirea celor 120 de ani de la întemeierea primei parohii românești din Austria reprezintă un moment de recunoștință și responsabilitate, dar și un îndemn la continuarea lucrării misionare și pastorale în duhul credinței și al comuniunii, pentru binele credincioșilor și mărturisirea valorilor Evangheliei în societatea contemporană”, ne‑a transmis pr. Emanuel Nuţu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.