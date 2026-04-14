120 de ani de slujire ortodoxă românească în Viena

Data: 14 Aprilie 2026

Hristos a înviat!

Cu aleasă bucurie, ne adresăm tuturor creștinilor ortodocși români din Viena și împrejurimi, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de slujire în prima parohie ortodoxă română din Austria (1906-2026), parohia cu hramul La Sfânta Înviere.

În anul 1906, un grup de credincioși români au închiriat o locuință în Palatul Dietrichstein - 1, Löwelstrasse 8 - unde au amenajat o capelă ortodoxă, în care se slujește și astăzi. Capela a fost înfrumusețată, în anul 1967, cu un iconostas și pictură murală, executate de pictorul Eugen Profeta, fiind numită de Cardinalul Dr. Franz König capela sixtină a românilor vienezi. În această capelă au slujit mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: patriarhi ai României, mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi. Aici au fost adăpostite moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în timpul Primului Război Mondial, între 23 septembrie 1914 și 25 iulie 1918. Tot în această capelă s‑au închinat, alături de mii de români, în decursul timpului, și personalități precum: regele Carol I, regina Maria, principesa Ileana, precum și președinți ai României, prim‑miniștri, miniștri și parlamentari, ambasadori ai României la Viena, oameni politici și de cultură. De asemenea, aici au poposit și s‑au rugat, în duhul iubirii creștine, și ierarhi romano‑catolici: Cardinalul Dr. Franz König, Cardinalul Dr. Christoph Schönborn și alții.

În cei 120 de ani de existență, în această parohie ortodoxă română a fost desfășurată o bogată activitate pastoral‑misionară, cultural‑socială și de reprezentare, ceea ce evidențiază vrednicia clericilor slujitori și a credincioșilor români, care, deși departe de țară, s‑au străduit să păstreze credința ortodoxă strămoșească, spiritualitatea și cultura românească. Această parohie a fost puținul aluat din care „dospește toată frământătura” (1 Corinteni 5, 6), astăzi existând patru comunități ortodoxe românești în Viena, respectiv 32 în toată Austria.

În diaspora română, Biserica este spațiul binecuvântat unde românii aflați departe de țara-mamă își păstrează adevărata identitate etnică și spirituală și unde își exprimă, deopotrivă, comuniunea cu cei rămași în România. De cele mai multe ori, dorul de casă, de tradițiile și obiceiurile românești, de mărturisirea comună a dreptei credințe îi aduce pe românii din diaspora în biserica în care se slujește în limba lor maternă.

Această aniversare reprezintă nu doar un prilej de bucurie și recunoștință pentru clericii şi credincioşii mireni din trecut, ci și un moment de reflecție asupra responsabilităților prezente și viitoare de a păstra și transmite credința, valorile și tradițiile ortodoxe strămoșești generațiilor următoare. Comunitatea ortodoxă română din Viena rămâne un reper de spiritualitate și cultură românească, un spațiu în care rugăciunea și dragostea creștină se împletesc cu lucrarea pastorală și socială.

Acum, la sărbătorirea a 120 de ani de la înființarea primei parohii ortodoxe românești din Viena, îi felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Arhiepiscopul ortodox român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului; pe Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop‑vicar al acestei eparhii, precum și pe pr. prof. dr. Nicolae Dura (paroh începând din 1993), cunoscut ca fiind un distins teolog român şi având o bogată lucrare pastorală, culturală și misionară, precum și pe toți enoriașii acestei parohii din Viena.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să vă dăruiască tuturor sănătate și fericire, pace și bucurie, dimpreună cu râvna de a cultiva comuniunea și cooperarea frățească românească, precum și bunele relații cu alte culte din Austria.

Cu aleasă preţuire şi părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj transmis cu prilejul sărbătoririi a 120 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Românești La Sfânta Înviere, din Viena, Austria, în data de 13 aprilie 2026.