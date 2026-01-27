Zi de bucurie și binecuvântare la München

Data: 27 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a slujit duminică, 25 ianuarie, în Parohia „Buna Vestire” din München, Germania, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim a hirotonit un preot și un diacon pe seama parohiei. La slujbă au fost prezenți și doi consilieri ai Primăriei Generale din orașul München, ne‑a transmis preotul paroh Alexandru Nan.

Duminică, 25 ianuarie, zi de cinstire a Sfântului Grigorie Teologul, a fost una de mare bucurie și binecuvântare pentru Parohia ortodoxă română „Buna Vestire” din München. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfânta Maria” din capitala bavareză, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte pr. prof. dr. Daniel Benga; pr. prof. dr. Theodor Damian, fost paroh la New York; pr. Alexandru Nan, parohul Parohiei „Buna Vestire” și protopop al Bavariei de Sud; protos. Athanasie Ulea, slujitor în cadrul acestei parohii; pr. Constantin Bartok de la Traunreut; pr. Dumitru Aman de la Garmisch și diaconii Julian Dettling și Dumitru Dura, secretar eparhial.

La momentul rânduit, pr. prof. dr. Daniel Benga a tâlcuit pericopa evanghelică a duminicii, referindu‑se la Zaheu vameșul, la căutările lui lăuntrice și la binefacerile izvorâte în viața lui prin întâlnirea cu Hristos. Pr. Benga l‑a numit pe Zaheu „căutătorul găsit” și, folosind o sintagmă a părintelui Arsenie Papacioc, unul „care a știut să pună în lucrare harul”. Părintele Benga a sublinit faptul că Dumnezeu este Cel care face primul pas spre noi: „Viața duhovnicească a fiecăruia dintre noi depinde așadar de modul în care Îl căutăm pe Dumnezeu, cât de mult alergăm la biserică sau căutăm să depășim obstacolele care ne‑ar putea ține departe de El. Dumnezeu vede acest efort și ne vine în întâmpinare”. Părintele Daniel a arătat cum viața lui Zaheu s‑a schimbat în câteva ceasuri, Hristos făcând din el un om nou, liber de patima arghirofiliei, bucuros și altruist, motiv pentru care a desemnat schimbarea lui Zaheu ca fiind „cea mai mare minune”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Julian Dettling, german de origine, și întru diacon pe teologul Cătălin Ispas, ambii pe seama parohiei gazdă. Un număr mare de credincioși, copii și adulți, s‑a împărtășit, cu pregătirea necesară, cu Sfintele Taine.

La slujbă au participat și doi consilieri din cadrul Primăriei Generale a orașului München, Clemens Baumgärtner și Michael Dzeba, care au apreciat momentele de înaltă trăire duhovnicească.

La sfârșitul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim a mulțumit tuturor celor prezenți, exprimându‑și recunoștința față de ctitorii minunatei Biserici „Sfânta Maria”, referindu‑se în mod special la minunata activitate pastorală desfășurată peste 30 de ani de către fostul paroh, pr. Simion Felecan. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim l‑a felicitat pe pr. Alexandru Nan pentru însoțirea duhovnicească cu cei doi noi lucrători în via Domnului, pr. Julian și diac. Cătălin, pe care i‑a propus spre hirotonie.

Ziua s‑a încheiat cu o agapă la care au participat clericii slujitori, familiile lor, membrii Consiliului parohial și invitații celor doi părinți proaspăt hirotoniți.