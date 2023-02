Înaltpreasfințitul Părinte Ioan (Zizioulas), Mitropolitul Pergamului (10 ian. 1931 - 2 feb. 2023)

Data: 03 Feb 2023

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan (Zizioulas), Mitropolitul Pergamului, Patriarhia Ecumenică, a fost unul dintre cei mai fecunzi și creativi teologi ortodocși din timpul nostru. Mitropolia istorică bizantină a Pergamului, din Turcia, de astăzi, nu mai există, însă s-a păstrat titlul onorific al mitropolitului acesteia.

Mitropolitul Ioan s-a distins în special în cadrul dialogului ecumenic dintre Ortodoxie și celelalte comunităţi creștine, precum și prin publicarea unui volum foarte influent, de cotitură în teologia, nu doar ortodoxă, a secolului al 20-lea, Being as Communion, publicat pentru prima dată în anul 1981, în franceză, L’Etre ecclésial (rom. Ființa eclesială, traducere de Aurel Nae, București, Ed. Bizantină, 1996; Ființarea în comuniune sau Ființând în comuniune ar fi un ti­tlu mai potrivit, traducându-l pe cel al ediției în limba engleză, și mai aproape de conținutul textului volumului respectiv), iar în 1985 în engleză. Mitropolitul Ioan a influenţat filosofia și teologia contemporană, în special doctrina Sfintei Treimi și relevanța acesteia pentru eclesiologie și viața umană în general. În consecință, teologia Mitropolitului Ioan de Pergam a fost receptată și îndelung dezbătută în universitățile occidentale și nu numai. Despre teologia sa s-au scris numeroase articole, volume și teze de doctorat. Unele dintre acestea, scrise până în anul 2007, sunt listate în Liviu Barbu, „Bibliography: Secondary Works on John Zizioulas”, în Douglas Knight, ed., The Theology of John Zizioulas: Personhood and the Church, Aldershot, Burlington, ed. Ashgate, 2007, pp. 197-202. De atunci și până în prezent au continuat să se publice numeroase alte studii. Teologia comuniunii și alterității, prezentată magistral în operele Mitropolitului Pergamului, a influențat, de asemenea, și discipline din afara teologiei, precum biologia, fizica, matematica, sociologia și științele comunicării etc.

În același timp, teologia sa a fost supusă și unor critici din partea unor teologi ortodocși (mai proeminenți fiind în ultima perioadă Jean Claude Larchet și Nikolaos Loudovikos) și neortodocși, datorită metodei sale de interpretare, prezentare și interacțiune cu teologia patristică (istorică, în general), pe de o parte, și filosofia și teologia contemporană, pe de altă parte. Considerăm că aceste critici sunt în majoritate nejustificate sau cel puțin nu atât de grave sau importante pe cât s-a încercat să se arate, teologia mitropolitului dovedindu-se a fi solid bazată pe învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe Universale. În apărarea sa au scris, printre alții, Alan Brown, „On the Criticism of Being as Communion in Anglophone Orthodox Theology”, în D. Knight, ed., The Theology of John Zizioulas, pp. 35-78, și Aristotle Papanikolaou, „Is John Zizioulas an Existentialist in Disguise? Response to Lucian Turcescu”, Modern Theology 20, 2004, pp. 600-608. A se vedea și „autoapărarea” Mitropolitului Ioan din „Person and Individual - a ‘Misreading’ of the Cappadocians?”, pp. 171-177 și „A dialogue with Philip Sherrard”, pp. 270-285, în volumul său Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church, ed. Paul Mcpartlan (Londra, ed. Continuum/ T&T Clark, 2006), în limba română, Mitropolitul Ioannis (Zizioulas) De Pergam, Comuniune şi alteritate. Ființarea personal- eclesială, traducere de pr. dr. Liviu Barbu, București, Ed. Sophia, 2013, și pr. dr. Liviu Barbu, Recenzie, John Zizioulas, Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church, Londra, ed. Continuum/ T&T Clark, 2006, The Heythrop Journal 49.2, 2008, pp. 348-350.

Volume de teologie ale Mitropolitului Ioan Zizioulas în limba română

Fiinţa eclesială, traducere din limba franceză Aurel Nae, Editura Bizantină, Bucureşti 1996, 272 pp.

Creaţia ca euharistie, traducere din limba greacă Caliopie Papacioc, Editura Bizantină, Bucureşti, 1999.

Euharistie, Episcop, Biserică. Uni­tatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi episcop în primele trei secole creştine, Prefață Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, traducere din limba engleză, pr. dr. Ioan Valentin Istrati şi Geanina Chiriac, Editura BASILICA, Bucureşti, 2009, 280 pp.

Comuniune şi alteritate. Fiin­ța­rea personal-eclesială, traducere din limba engleză pr. dr. Liviu Barbu, Editura Sophia, București, 2013, 455 pp.

Prelegeri de dogmatică creştină, traducere din limba engleză Florin Caragiu, Editura Sophia, Bucu­rești, 2014, 312 pp.

Din studiile și articolele Mitropolitului Pergamului traduse în limba română amintim: „Teologia patristică în lumea modernă”, în Studii Teologice XLVIII (1996).