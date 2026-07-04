Act patriarhal de confirmare

Data: 04 Iulie 2026

Har, pace și bucurie de la Dumnezeu, iar de la Noi, părintești binecuvântări!

Ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în temeiul prevederilor art. 25 alin. 6 și art. 133 alin. 2 din Statutul pentru organizarea şi funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, aducem la cunoștință că Sfântul Sinod, în ședința sa de lucru din ziua de joi, 2 iulie 2026 , a ales în postul vacant de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit dr. Iachint (Cătălin) Vardianu, inspector la Cancelaria Sfântului Sinod.

Apreciind că Preacuviosul Părinte Arhimandrit dr. Iachint (Cătălin) Vardianu, în cei 20 ani de viață monahală și 19 ani de slujire clericală, precum și în ascultările de coordonator în cadrul programului catehetic de la Mănăstirea Radu Vodă din București, de slujitor, de duhovnic și de profesor de Drept bisericesc la Seminarul Teologic din București, de preot delegat al Patriarhiei Române în comunitatea ortodoxă românească din Emiratele Unite Arabe, precum și de inspector la Cancelaria Sfântului Sinod, a dovedit chemare pentru viața monahală și slujirea preoțească, devotament și hărnicie în desfășurarea activităților misionare și pastoral-liturgice, dragoste față de Sfinți și interes pentru cunoașterea vieților acestora, râvnă pentru buna administrare a patrimoniului bisericesc și pentru promovarea de acțiuni cultural-educative, multă experiență administrativă obținută în slujirile din organismele centrale administrative bisericești, bune aptitudini în formarea duhovnicească a clerului și credincioșilor, precum și preocupare constantă pentru pastorația credincioșilor ortodocși;

Ținând seama că propunerea ca Preacuviosul Părinte Arhimandrit dr. Iachint (Cătălin) Vardianu să fie ales în postul vacant de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande a fost făcută de Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, în consultare cu Sinodul Permanent, în conformitate cu prevederile art. 131 alin. 1, 2, 5, 6 și 7 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;

În urma examinării canonice a Preacuvioșiei Sale, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. 12 şi art. 131 alin. 6 din Statut, şi a constatării de către Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a Sfântului Sinod că Preacuvioşia Sa întrunește condițiile canonice pentru ridicarea la slujirea arhieriei, prevăzute în art. 130 alin. 4 din Statut (hotărârea sinodală nr. 6524 din 2 iulie 2026), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din ziua de joi, 2 iulie 2026 , a ales prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit dr. Iachint (Cătălin) Vardianu în postul vacant de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande (punctul 4 al hotărârii sinodale nr. 6522 din 2 iulie 2026) și a aprobat să poarte titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific (punctul 5 al hotărârii sinodale nr. 6522 din 2 iulie 2026).

Pentru împlinirea rânduielilor canonice și statutare bisericești, cele de mai sus se prezintă spre știință tuturor celor de față, precum și întregului cler, monahilor și tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, astăzi, sâmbătă, 4 iulie 2026 , în ziua hirotoniei întru arhiereu a Preacuviosului Părinte Arhimandrit dr. Iachint (Cătălin) Vardianu și a instalării sale ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific.

Din partea Preasfinției Sale așteptăm, așa cum prevede canonul 34 Apostolic, cinstire și ascultare față de Chiriarhul său, Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, față de Patriarhul României și față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să lucreze în comuniune cu ceilalți ierarhi și să-și îndeplinească cu responsabilitate misiunea la care a fost chemat în calitate de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, să arate iubire față de Biserică și de neamul românesc, să apere și să promoveze valorile credinței creștine ortodoxe, să arate grijă părintească pentru parohii și mănăstiri, să sprijine cultura creștină și să ocrotească patrimoniul bisericesc, să manifeste dragoste părintească față de clerul și dreptcredincioșii creștini mireni, tineri și vârstnici, precum și să coopereze cu autoritățile de stat pentru binele Bisericii Ortodoxe Române și al poporului român, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neștirbită a dreptei credințe și a rânduielilor Bisericii noastre străbune.

Încredințăm pe Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, milostivirii Preasfintei Treimi, rugăciunilor Maicii Domnului, Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Sfinților Ierarhi Iachint de Vicina și Grigorie Dascălul, Mitropoliții Țării Românești, și Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu.

Și, astfel, cu un cuget și cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă și nedespărțită. Amin!

Președintele Sfântului Sinod

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul Tronului Cezareei Capadociei,

și

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române