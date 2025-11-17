Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului felicitat la 40 de ani de arhierie

Data: 17 Noiembrie 2025

București, 17 noiembrie 2025

Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic,

Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului

Înaltpreasfinţia Voastră,

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la hirotonia Înaltpreasfinţiei Voastre întru arhiereu, vă adresăm calde urări de sănătate, pace şi bucurie sfântă, precum şi alese împliniri duhovniceşti.

Astăzi, la ceas aniversar, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfinţiei Voastre şi asupra clerului şi credincioșilor din istorica eparhie pe care o păstoriţi.

Vă felicităm pentru activitatea pastoral-liturgică şi social-culturală şi vă dorim ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi în Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi dăruire jertfelnică pentru Biserică şi Neam. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-vă roade alese şi binecuvântate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române