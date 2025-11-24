Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Mesaje și cuvântări Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon la patru decenii de arhierie

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon la patru decenii de arhierie

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Mesaje și cuvântări
Data: 24 Noiembrie 2025

Bucureşti, 24 noiembrie 2025

Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon,

Arhiepiscopul Târgoviştei,

Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal

Înaltpreasfinţia Voastră,

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la hirotonia Înaltpreasfinţiei Voastre întru arhiereu, vă adresăm alese felicitări, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi.

Totodată, vă felicităm pentru lucrarea de arhipăstorire din Eparhia Târgoviştei, precum şi pentru activitatea de reprezentare a Bisericii noastre, pe plan internațional, la întâlniri interortodoxe, în dialoguri cu alte culte religioase sau ca membru în conducerea unor instituții creștine internaționale, în calitate de Exarh patriarhal, ca delegat al nostru.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii noastre şi a poporului român!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu părintească binecuvântare şi frățească dragoste în Hristos,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal  -   aniversare
vezi toate ›Alte articole din Mesaje și cuvântări
TOP 6 Mesaje și cuvântări