Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon la patru decenii de arhierie

Data: 24 Noiembrie 2025

Bucureşti, 24 noiembrie 2025

Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon,

Arhiepiscopul Târgoviştei,

Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal

Înaltpreasfinţia Voastră,

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la hirotonia Înaltpreasfinţiei Voastre întru arhiereu, vă adresăm alese felicitări, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi.

Totodată, vă felicităm pentru lucrarea de arhipăstorire din Eparhia Târgoviştei, precum şi pentru activitatea de reprezentare a Bisericii noastre, pe plan internațional, la întâlniri interortodoxe, în dialoguri cu alte culte religioase sau ca membru în conducerea unor instituții creștine internaționale, în calitate de Exarh patriarhal, ca delegat al nostru.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii noastre şi a poporului român!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu părintească binecuvântare şi frățească dragoste în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române