Bătrânețea activă, comoară de înțelepciune și comunicare spirituală

Data: 17 Noiembrie 2025

Cu deosebită bucurie, am primit invitația de a participa la cea de-a III-a ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului în perioada 17-18 noiembrie 2025 de către Asociația Institutul Național pentru Îmbătrânire Activă.

Din programul evenimentului am aflat despre multiplele aspecte privind implicarea persoanelor de vârsta a treia în activități sociale şi proiecte creative, astfel încât să fie cultivată o continuitate a vieții active şi după pensionare.

Îmbătrânirea activă şi sănătoasă, cu un stil de viață bineplăcut lui Dumnezeu şi respectat de ceilalți oameni, reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială şi echilibru moral-spiritual, aşa cum citim în Sfânta Scriptură: „Bătrânețea este o cunună strălucită, ea se află mergând pe calea cuvioșiei” (Pilde 16, 31), „Cununa bătrâneților este cunoașterea multor lucruri şi mărirea lor, frica Domnului” (Isus Sirah 25, 9).

Învățătura Bisericii, izvorâtă din înțelepciunea biblică şi din scrierile Sfinților Părinți, îndeamnă pe toți oamenii să păstreze legătura dintre generații şi inspiră tuturor bucuria vieții, ca dar al lui Dumnezeu şi recunoștință împlinită prin participarea activă la viața comunitară, în Familie, Biserică şi Societate.

Într-o societate dominată de individualism şi pragmatism, Biserica aduce cuvântul Evangheliei Domnului Iisus Hristos şi propune forme de integrare socială care pot fi puse în aplicare atât în mediul urban, cât şi în comunitățile rurale: prezența duminicală la Sfânta Liturghie şi comuniunea euharistică, lecturi duhovnicești, proiecte social-caritative, vizite pastorale, pelerinaje şi alte forme care îmbină libertatea şi responsabilitatea în slujirea aproapelui.

Anul 2023 a fost proclamat de Patriarhia Română ca Anul omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice. În parohii şi mănăstiri, în școlile teologice, în instituțiile social-medicale şi mediatice ale Bisericii s-au desfășurat numeroase programe şi proiecte tematice pentru seniorii sau bunicii României. Credincioși de toate vârstele şi-au unificat eforturile pentru a înțelege valoarea senectuții într-o societate creștină şi au organizat acțiuni de sprijinire a bătrânilor vulnerabili, fie din pricina bolilor, fie din cauza nevoilor materiale sau a singurătății. Aceste forme de conlucrare sunt o constantă a activităților bisericești, întrucât mulți oameni vârstnici sunt membri în consiliile şi comitele parohiale, iar în mănăstiri părinții duhovnicești bătrâni sunt respectați ca îndrumători spirituali, rugători şi lumini pe calea mântuirii.

În încheiere, ne rugăm Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să vă dăruiască sănătate, bucurie, speranță și mult ajutor în nobila lucrare de slujire a îmbătrânirii active, ca prețuire a demnității umane.

Cu stimă și binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române