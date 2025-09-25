Data: 25 Septembrie 2025

București, 25 septembrie 2025

Membrilor Sfântului Sinod al

Bisericii Române Unite cu Roma, Greco‑Catolică

Preasfințiile Voastre,

Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco‑Catolică.

Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco‑Catolice din România.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Cardinalului Lucian Mureșan în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Titlul aparține redacției.