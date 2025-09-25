La începutul noului an universitar 2025-2026, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților și profesorilor din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu să le lumineze
„Cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist”
București, 25 septembrie 2025
Membrilor Sfântului Sinod al
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco‑Catolică
Preasfințiile Voastre,
Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco‑Catolică.
Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco‑Catolice din România.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Cardinalului Lucian Mureșan în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Titlul aparține redacției.