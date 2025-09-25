Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Mesaje și cuvântări „Cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist”

„Cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Mesaje și cuvântări
Data: 25 Septembrie 2025

București, 25 septembrie 2025

Membrilor Sfântului Sinod al

Bisericii Române Unite cu Roma, Greco‑Catolică

Preasfințiile Voastre,

Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco‑Catolică.

Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco‑Catolice din România.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Cardinalului Lucian Mureșan în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Titlul aparține redacției.

 

Citeşte mai multe despre:   condoleanțe  -   Cardinalul Lucian Mureșan
vezi toate ›Alte articole din Mesaje și cuvântări
TOP 6 Mesaje și cuvântări