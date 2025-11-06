Cooperarea dintre familie, școală și Biserică în creșterea și educarea copiilor

Data: 06 Noiembrie 2025

Cu prilejul evenimentului aniversar 20 de ani de Federație Națională a Părinților, organizat în ziua de 6 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului, cu dragoste părintească, îi îndemnăm pe membrii federației să prețuiască și să susțină efortul tuturor educatorilor, să cultive și să promoveze valorile credinței în familie, în școală și în societate.

Între taina Bisericii și taina familiei există o legătură profundă (cf. Efeseni 5, 32). Biserica binecuvintează familia și o călăuzește pe calea mântuirii și a sfințeniei, iar familia extinde Biserica: persoanele care se nasc în familia creștină nu intră doar în comunitatea umană sau în societate, ci, prin Sfânta Taină a Botezului, intră în comunitatea eclesială, în iubirea paternă și filială din Sfânta Treime. În familia creștină, copilul crește în iubirea față de Dumnezeu și față de oameni, își formează un mod luminos de a înțelege lumea și viața, primele deprinderi și caracterul religios-moral. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur îi îndeamnă pe părinți să cultive cât mai devreme învățăturile bune în sufletele copiilor: „Dacă vei întipări în sufletul lui încă fraged învăţăturile cele bune, nimeni nu va putea să i le desprindă; ele se întăresc ca sigiliul aplicat pe ceară”.1

Slăbirea credinței, a iubirii părintești, filiale și frățești, neglijarea educației în familie duc la slăbirea legăturii familiei cu Biserica, la delăsare și decădere spirituală. Criza familiei se manifestă în abandonul copiilor de către părinți și al părinților de către copii, în numărul mare de avorturi și de divorțuri, în creșterea violenței în familie și a delicvenței juvenile, în pericolul drogurilor și al diferitelor adicții, în promovarea unor neobișnuite „modele” de familie.

Astăzi, Biserica apără demnitatea familiei într-o societate în criză de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, care minimalizează rolul primordial al părinților în educarea copiilor. În acest sens, în conformitate cu art. 29, alin. 6 din Constituția României, Patriarhia Română a susținut permanent dreptul părinților de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori, întrucât această datorie le revine părinților. Totodată, pentru conștientizarea rolului fundamental al părinților în domeniul educației, prin Hotărârea nr. 629/12 martie 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit ca prima duminică după data de 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului să fie numită Duminica părinţilor şi copiilor.

Orice copil are nevoie ca familia și școala, la care se alătură din prima zi de viață și Biserica, să lucreze împreună pentru creșterea lui fizică, intelectuală și spirituală. În spațiul familial, școlar și eclesial, Biserica susține o educație integrală a copiilor și a tinerilor, valorificând specificul formativ al educației religioase. Ora de Religie din școli și principalul program național catehetic, numit Hristos împărtășit copiilor, descoperă copiilor și tinerilor sensul profund creștin al vieții, oferă repere esențiale pentru dezvoltarea în plan personal și comunitar, cultivă iubirea față de Dumnezeu și de oameni, dar și față de întreaga creație a lui Dumnezeu, promovează comuniunea între generații, descoperă vocații și le cultivă spre binele societății. De asemenea, prin cele 10 ediții ale Proiectului educațional Alege Școala!, Biserica Ortodoxă Română a susţinut educația copiilor aflați în risc de abandon școlar, afectați de o situație materială precară sau de fenomenul migrației, pentru ca acești copii să se poată integra şi creşte într-o comunitate care cultivă valori spirituale şi culturale.

La împlinirea a 20 de ani de activitate, dorim tuturor membrilor Federației Naționale a Părinților – Edupart și tuturor participanților la această aniversare sănătate, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu!

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române