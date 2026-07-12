Gramată Patriarhală

Data: 12 Iulie 2026

Preacucernicului cler,

Preacuviosului cin monahal şi tuturor preaiubiților dreptcredincioși creştini din de Dumnezeu păzita Arhiepiscopie a Chișinăului şi Mitropolie a Basarabiei, precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei Gramate Patriarhale

Har şi pace de la Dumnezeu, Cel în Treime lăudat,

iar de la Noi părintească binecuvântare!

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică slujiri şi vrednicii deosebite prin trimiterea Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, întărindu‑i pe aceştia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, săvârşirea Sfintelor Taine şi călăuzirea credincioşilor pe calea mântuirii (cf. Matei 28, 19), iar Sfinţii Apostoli, prin harul Sfântului Duh, au așezat în cetăți episcopi, preoţi şi diaconi, spre a păstori Biserica lui Hristos (cf. Fapte 20, 28).

De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, urmare vacantării scaunului de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa această Arhiepiscopie şi Mitropolie lipsită de cârmuitorul ei canonic, pe temeiul prevederilor Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în data de 29 mai 2026, am desemnat pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, drept Locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. În ziua de sâmbătă, 20 iunie 2026, sub președinția Înaltpreasfinției Sale, la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chișinău, Republica Moldova, s‑a întrunit Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul căruia, prin vot secret consultativ, au fost desemnați doi candidați din lista ierarhilor eligibili pentru slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Ulterior, în aceeași zi, s‑a întrunit şedinţa specială de consultare a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei cu membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Chișinăului, cu membrii clerici și mireni din celelalte două eparhii ale Mitropoliei, delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească și cu ceilalți participanți de drept, în cadrul căreia, prin votul participanților, s‑a decis menținerea listei de candidați stabilită de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei.

Împlinind această procedură statutară bisericească şi luând aminte la îndatoririle ce ne revin ca Patriarh al României, am convocat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de joi, 2 iulie 2026, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti.

În urma votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în scaunul vacant al Arhiepiscopiei Chișinăului, Mitropoliei Basarabiei și Exarhatului Plaiurilor pe Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, care s‑a arătat vrednic de această chemare prin: statornicia sa întru dreapta credinţă și mărturisirea ei; îmbrățișarea vieții monahale la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, Republica Moldova; pregătirea sa teologică dobândită la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și la Institutul Ecumenic de la Bossey‑Geneva, Elveţia; slujirea Sfintei Biserici în diferite responsabilități şi ascultări bisericeşti: între anii 1995‑1999 în funcția de consilier al Mitropoliei Basarabiei pentru învățământul teologic, din anul 2012 ca ieromonah la Mănăstirea Sfânta Teodora de la Sihla și Sfântul Teodor Tiron din satul Ulmu, raionul Ialomeni, apoi, din luna mai 2014, prin slujire în treapta Arhieriei, ca Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, iar din data de 24 mai 2018 ca Episcop de Bălți, cu rezultate deosebite în domeniul lucrării misionar‑pastorale, administrative, edilitar‑gospodăreşti şi social‑filantropice, în scopul consolidării vieţii bisericeşti în comunitățile românești din Republica Moldova.

În toată această perioadă, Preasfinţia Sa a arătat abnegație și jertfă, simț practic şi organizatoric, responsabilitate în misiunea încredințată, echilibru și realism pastoral într‑o societate plurietnică.

Drept urmare, potrivit rânduielilor canonice şi prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, 12 iulie 2026, în Duminica a șasea după Rusalii, Noi, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin delegatul Nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, oferim Înaltpreasfinţitului Părinte Antonie mantia, crucea şi engolpionul, precum şi camilafca neagră având cruce, adică însemnele rangului mitropolitan, îi înmânăm cârja arhipăstorească și îl întronizăm ca Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane şi al prevederilor art. 26 alin. 16 şi art. 133 alin. 2 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor această Gramată Patriarhală şi dăm alesului Arhiepiscop şi Mitropolit, Înaltpreasfinţitului Părinte Antonie, împuternicirea canonică de păstorire ca Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Chișinăului, cu toate orașele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că Înaltpreasfinția Sa, dobândind această demnitate, are dreptul şi puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici şi după legile ţării: cântăreţi, citeţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Arhiepiscopia Înaltpreasfinţiei Sale, precum și stareți și starețe, egumeni şi egumene la mănăstiri şi schituri şi de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh eparhiot, spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii, precum şi de a exercita drepturile şi a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de sfintele canoane, de tradiţia bisericească şi de legiuirile Bisericii noastre ca Mitropolit al Basarabiei.

Din partea Înaltpreasfinției Sale așteptăm, așa cum prevede Canonul 34 Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de Patriarhul României, precum şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să continue şi să sporească lucrarea înaintașilor în acest scaun arhiepiscopal şi mitropolitan; să lucreze în comuniune cu ceilalţi ierarhi din Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei; să arate iubire de neam şi grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri, pentru valorile credinţei ortodoxe, pentru cultura creştină, pentru învățământul teologic şi religios, precum şi dragoste părintească faţă de clerul şi dreptcredincioșii creștini, tineri şi vârstnici, făcându‑se tuturor călăuză pentru păstrarea neștirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să cultive relații frățești de cooperare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei în rezolvarea problemelor comune de ordin pastoral şi social ale credincioşilor români de pe cele două maluri ale Prutului; să se consulte şi să coopereze cu autorităţile de Stat spre binele Bisericii şi al poporului român; să cultive relaţii de respect reciproc cu alte culte oficial recunoscute, pentru păstrarea păcii sociale.

Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi cinul călugăresc, precum şi tuturor dreptcredincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Chișinăului, le recomandăm părinteşte şi frăţeşte, cu multă preţuire, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Antonie, drept chiriarh al lor, chemându‑i să îl întâmpine cu dragoste fiască, să îl asculte şi să îl cinstească, arătându‑i în toate împrejurările sprijin şi împreună‑lucrare în tot ceea ce săvârşeşte spre folosul Bisericii şi al poporului român.

Preţuind cu multă bucurie însuflețirea și dorința clerului şi credincioşilor ortodocşi români din Republica Moldova de a păstra dreapta credinţă, unitatea naţională şi spirituală, îi povățuim pe toţi cu părintească dragoste ca, sub îndrumarea noului lor arhipăstor, să întărească unitatea Ortodoxiei românești, viețuind în pace şi în bună înţelegere ca fii duhovniceşti care cred cu statornicie în Hristos şi „întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică”.

Încredințăm pe noul Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Antonie, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia și Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, precum şi ale tuturor sfinţilor ierarhi, preoţi, cuvioşi, mucenici, martiri, mărturisitori şi apărători ai dreptei credinţe, care s‑au nevoit şi au sfinţit acest pământ binecuvântat al Basarabiei.

De asemenea, îl încredințăm pe Înaltpreasfinția Sa rugăciunilor Înaltpreasfinţiţilor și Preasfinţiţilor Părinți ierarhi din Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, rugăciunilor cucernicilor preoţi din parohii, împreună ostenitori în ogorul Bisericii, rugăciunilor neîncetate ale călugărilor şi călugăriţelor din mănăstiri şi schituri, precum şi rugăciunilor binecredincioşilor creştini din Arhiepiscopia Chișinăului, faţă de care Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Antonie este chemat să arate dragoste părintească şi purtare de grijă duhovnicească.

Şi astfel, într‑un cuget şi o simţire, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărțită. Amin!

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Gramată patriarhală nr. 1/2026, emisă în temeiul hotărârii sinodale nr. 6.222 din 2 iulie 2026, potrivit prevederilor art. 25 alin. 6 și art. 133 alin. 2 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi făcută publică la data de 12 iulie 2026, în Chișinău, Republica Moldova.