Mărturisirea credinței și cultivarea recunoștinței față de Dumnezeu prin muzica bisericească

Data: 30 Septembrie 2025

Ediția a XVII-a a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul! se desfășoară în Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și în Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, prilej de recunoștință față de Dumnezeu și de reflecție asupra rolului Bisericii noastre în viața poporului român.

Având un fond alcătuit din texte biblice şi imnografice, înveșmântate în podoabă sonoră vocală, muzica bisericească îi cheamă pe oameni la preamărirea lui Dumnezeu: „Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea” (Psalmul 146, 1). Ea poartă în sine bucuria mărturisirii lui Hristos Cel răstignit și înviat pentru mântuirea lumii, cultivând recunoștința pentru darurile primite de la Dumnezeu: „Mulţumitori fiind noi, nevrednicii robii Tăi, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, ce le‑ai făcut asupra noastră, lăudând, Te binecuvântăm, mulţumim, cântăm şi slăvim marea Ta milostivire şi cu dragoste, ca nişte robi, strigăm Ţie: Făcătorule de bine, Mântuitorul nostru, slavă Ţie!” (tropar din slujba de Te Deum, glasul al IV-lea).

Primul patriarh al României, Miron Cristea, a acordat o atenție deosebită cântării liturgice, înființând – în ziua de 5 martie 1928 – Academia de muzică religioasă, cu scopul de a conserva, dezvolta și promova patrimoniul psaltic tradițional, înscriindu-l în circuitul mai larg al artei sacre și al culturii europene. Din anul 1941, aceasta a funcționat ca secție specială în cadrul Academiei de muzică și artă dramatică din București, sub îndrumarea Patriarhului României, fiind desființată în mod abuziv în anul 1948, de regimul comunist ateu. După anul 1989, s-au reînființat și s-au reorganizat instituții de învățământ teologic și muzical bisericesc, s-au constituit coruri psaltice și armonico-polifonice, s-au tipărit noi cărți de muzică psaltică și corală.

Din anul 2008 până în prezent, Patriarhia Română organizează Festivalul-Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul!, pentru a susține interpretarea autentică a cântării liturgice și pentru a contribui la dezvoltarea repertoriului muzical românesc. Anul acesta, la Secțiunea A. Interpretare, s-au înscris ansambluri corale, de diferite tipuri – coruri monodice, de voci egale sau mixte –, din instituții de învățământ teologic sau din catedrale chiriarhale. Proba de concurs a inclus piese muzicale din repertoriul românesc al ultimului secol sau compoziții premiate la edițiile precedente ale festivalului-concurs. Totodată, în cadrul Secțiunii B. Compoziție, concurenții au realizat lucrări cuprinzând cântări din slujba unui duhovnic sau mărturisitor ortodox român din secolul al XX-lea sau lucrări sub forma unor miniaturi corale, cu titlul Cântare de mulțumire, folosind textul troparului din slujba de Te Deum.

Etapa finală a acestei ediții a festivalului-concurs a inclus concerte susținute de corurile câștigătoare sau de ansambluri corale ale Patriarhiei Române, o expoziție de tipărituri muzicale românești și o conferință cu tema Muzica bisericească românească, psaltică și corală, în contextul Centenarului Patriarhiei Române. Mâine, la sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, corurile vor oferi răspunsurile la Sfânta Liturghie la paraclise patriarhale din București, arătând că muzica bisericească, în ambele ei forme (monodică şi corală), este izvor de pace, bucurie și iubire față de Dumnezeu și de semeni.

Cu bucurie, îi felicităm pe toți cei care au contribuit la desfășurarea acestui eveniment: organizatori, colaboratori ai acestora, coruri participante, compozitori, conferențiari și prezentatori. Mulțumim publicului din sală și celor care au urmărit concertul prin intermediul Trinitas TV și Radio Trinitas, dorindu-vă tuturor sănătate, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt adresat la Festivalul-concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, ediția a XVII-a, Palatul Patriarhiei, 30 septembrie 2025.