Concertul final al Festivalului „Lăudați pe Domnul” la București

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc marți, 30 septembrie 2025, etapa finală a celei de-a 17-a ediții a Festivalului-concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, manifestare organizată de Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, în contextul „Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și al „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20-lea”. Evenimentul a fost prezentat de Adriana Ene, realizatoare TRINITAS TV și Radio TRINITAS, și Cosmin Iulian Cîrstea, realizator și moderator TRINITAS TV.

Etapa finală a debutat la Biserica „Sfântul Elefterie”-Nou, cu un concert inaugural susținut de Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” și Corala „Nicolae Lungu” ale Patriarhiei Române. Luni, 29 septembrie, la Biblioteca Sfântului Sinod, au urmat un vernisaj de tipărituri muzicale românești și o conferință dedicată temei: „Muzica bisericească românească, psaltică și corală, în contextul Centenarului Patriarhiei Române”.

Competiția organizată de Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale a cuprins două secțiuni: Interpretare și Compoziție. La secțiunea de interpretare, împărțită în trei categorii, s-au înscris 16 ansambluri corale de diferite tipuri, iar la secțiunea de compoziție s-au înscris 10 concurenți.

În seara aceasta, concertul final a debutat cu un recital susținut de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, invitat special al ediției, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă.

În continuare, au urcat pe scenă corurile câștigătoare ale secțiunii de interpretare: Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dirijat de pr. lector univ. dr. Daniel Mocanu; Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei” din Galați, dirijat de Constantin Lupu; și Corala Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște, dirijor lector univ. dr. Mihail Daniel Vlădăreanu, fiecare prezentând lucrările și repertoriul care le-a adus premiile ediției a XVII-a a festivalului.

La final, a avut loc momentul decernării premiilor și distincțiilor. Au fost premiați concurenții care au obținut premiile I, II și III în cadrul secțiunilor de interpretare și de compoziție. Câștigătorii au primit diplome, cărți și premii în bani, iar invitații speciali diploma Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

La secțiunea A - Interpretare, au fost premiate mai multe coruri la cele trei categorii. La categoria I - Coruri monodice (stil psaltic / alte stiluri regionale de tradiție bizantină) din instituții de învățământ preuniversitar, filiera vocațională, inclusiv profilul teologic: premiul I a fost obținut de Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei” din Galați, dirijor Constantin Lupu; premiul II - Corul psaltic al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși, dirijor arhidiacon Cosmin-Vlăduț Mironescu; premiul III - Grupul psaltic „Cantate Domino” al Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, dirijor arhidiacon Nifon Constantin.

La categoria II - Coruri de voci egale din instituții de învățământ universitar, teologice și de arte: premiul I - Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dirijor pr. lector univ. dr. Daniel Mocanu; premiul II - Corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, dirijori pr. lector univ. dr. Adrian-Cristian Mazilița și protodiacon lector univ. dr. Victor Șapcă; premiul III - Corul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște, dirijor lector univ. dr. Mihail Daniel Vlădăreanu.

La categoria III - Coruri mixte ale catedralelor chiriarhale, din țară și din diaspora: premiul I - Corala Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște, dirijor lector univ. dr. Mihail Daniel Vlădăreanu; premiul II - Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, dirijor Bogdan Mureșan.

Totodată, în cadrul secțiunii de interpretare s-au acordat medalia și diploma Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române ansamblurilor corale invitate: Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijor arhid. Mihail Bucă; Corul de Copii și Tineret „Symbol”-Jean Lupu al Patriarhiei Române, dirijor conf. univ. dr. Luminița Guțanu; Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, dirijor pr. conf. univ. dr. Stelian Ionașcu.

La secțiunea B - Compoziție, câștigătorii au fost: Categoria I - Lucrări psaltice: premiul I - pr. Virgil Ioan Nanu, Mănăstirea Stavropoleos, București; premiul II - diac. Gabriel-Nicușor Bercaru, protopsalt, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei; premiul III - diac. Cosmin-Vlăduț Mironescu, Catedrala Episcopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși.

Categoria II - Lucrări religioase armonico-polifonice: premiul I - Mihnea Dușcă, student Universitatea Națională de Muzică București; premiul II - Alexandru Semeniuc, masterand Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași; premiul III - Bogdan Mureșan, dirijor al Corului Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

Premiile au fost înmânate de pr. prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul intitulat „Mărturisirea credinței și cultivarea recunoștinței față de Dumnezeu prin muzica bisericească”.

Astăzi împlinindu-se 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh, Întâistătătorul Bisericii noastre a primit din partea organizatorilor festivalului un frumos aranjament floral.

Seara s-a încheiat cu un moment artistic deosebit, când toți membrii corurilor invitate au interpretat de la locurile lor din aulă piesa câștigătoare.