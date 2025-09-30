Moment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei

„Potrivită ocazie de a celebra o slujire rodnică” Cuvântul de felicitare al Președintelui României a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul Vă felicit cu prilejul acestui moment important din viaţa Preafericirii Voastre şi a întregii Biserici Ortodoxe Române! Împlinirea a 18 ani de la întronizarea ca Patriarh, în Anul Centenar al Patriarhiei Române, este cea mai potrivită ocazie de a celebra o slujire rodnică şi de a recunoaşte rolul important pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în societatea noastră, prin întărirea credinţei, a speranţei şi a încrederii. Dimensiunea sacră a Bisericii se reflectă în misiunea pe care‑o asumă în viaţa publică. Această misiune nobilă a căpătat, sub îndrumarea Preafericirii Voastre, profunzime şi amploare. Biserica a devenit tot mai atentă la dilemele omului contemporan şi pregătită să răspundă provocărilor cu care se confruntă societatea în care trăim. Fără îndoială, traversăm o perioadă complicată, marcată de dificultăţi pe multiple paliere, dar mai ales de criza valorilor şi a reperelor autentice, care riscă să se răsfrângă asupra relaţiilor interumane, să afecteze legătura dintre cetăţeni şi instituţii. În acest context, Biserica a fost şi va fi mereu un reper moral şi etic, o punte de legătură între tradiţiile noastre spirituale şi provocările prezentului. Rolul Bisericii este să ne îndrume spre adevăr, respect, unitate, integritate şi iubire fraternă. În ultimii ani, marcaţi de pandemie, de război, de crize umanitare, Biserica a dat un exemplu de solidaritate şi a oferit ajutor concret semenilor defavorizaţi, marginalizaţi, victimelor violenţei şi exilului. Preafericirea Voastră aţi fost constant aproape de oameni, împărtăşindu‑le suferinţele şi speranţele, întărindu‑le credinţa prin permanenta invitaţie la dialog. Cred că în momentele de tensiune socială, Biserica, prin glasul Preafericirii Voastre, poate fi un factor de echilibru care să îndemne la reconciliere. Astfel, putem să redescoperim lucrurile cu adevărat importante, care ne ajută să devenim puternici în faţa adversităţilor şi ne unesc în împlinirea binelui comun. Apreciez în mod deosebit susţinerea Preafericirii Voastre pentru tineri şi educaţie. Implicarea Bisericii în sprijinirea şcolii, în promovarea culturii şi în păstrarea patrimoniului spiritual al Ortodoxiei sunt contribuţii la construirea unei societăţi axate pe reconciliere, solidaritate şi caritate. Totodată, vă felicit pentru proiectele importante pe care Biserica Ortodoxă Română le‑a finalizat în ultimii ani, cu un impact pozitiv asupra comunităţilor din ţară şi diasporă şi a identităţii naţionale. În mod special, finalizarea şi apropiata sfinţire a Catedralei Naţionale, închinată memoriei eroilor, simbolizând credinţa şi unitatea poporului român, va deveni un centru spiritual de referinţă, un simbol al continuităţii şi speranţei pentru generaţiile viitoare. Sub îndrumarea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română a ajutat societatea să rămână unită şi să privească cu încredere spre calea europeană pe care România a ales‑o. Este nevoie să continuăm împreună pe acest drum, cu responsabilitate şi înţelepciune, ca să construim un viitor stabil şi echilibrat, bazat pe valori autentice, respect şi cooperare. Cu întregul respect pentru ceea ce reprezentaţi şi împliniţi în Biserica Ortodoxă Română, vă urez sănătate, putere şi ani îndelungaţi, spre a continua cu acelaşi devotament slujirea pentru oameni şi pentru România. La mulţi ani binecuvântaţi, Preafericirea Voastră! Preşedintele României, Nicuşor‑Daniel Dan