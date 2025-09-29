Concert inaugural al Concursului „Lăudați pe Domnul!” în București

La Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou din București a avut loc duminică seară, 28 septembrie, concertul inaugural al Festivalului‑concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!” susținut de Corul de copii și tineret „Symbol ‑ Jean Lupu” și Corala „Nicolae Lungu” ale Patriarhiei Române.

Evenimentul a marcat deschiderea celei de‑a 17‑a ediții a Festivalului‑concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!”, organizat de Patriarhia Română. Evenimentul a fost prezentat de Adriana Ene, realizatoare TRINITAS TV și Radio TRINITAS, și Cosmin Iulian Cîrstea, realizator și moderator TRINITAS TV.

În programul artistic au fost incluse lucrări semnate de compozitori români și universali, precum Mihail Berezovschi, Dmitri Bortneansky, Anton Pann, Gavriil Musicescu, Petre Ștefănescu, George Enescu, Claudio Monteverdi sau Ion Vidu. Publicul a putut asculta piese corale de inspirație religioasă și folclorică, interpretate sub bagheta conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, dirijoarea Corului de copii și tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, și a părintelui conf. univ. dr. Stelian Ionașcu, dirijorul Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

„În această seară am avut bucuria de a fi prezenți, în calitate de cor invitat, la concertul inaugural al Festivalului «Lăudați pe Domnul!», ajuns în acest an la cea de‑a XVII‑a ediție. Ediția din 2025 are o însemnătate deosebită, fiind dedicată Anului Centenar al Patriarhiei Române - un moment istoric și unic, care ne onorează și ne responsabilizează în egală măsură. Corul nostru a mai fost invitat și la edițiile trecute ale festivalului, iar de fiecare dată am trăit aceeași emoție și recunoștință. Ne‑am bucurat să putem interpreta, alături de Corala «Nicolae Lungu» a Patriarhiei Române, piesa câștigătoare din cadrul competiției, dar și să oferim publicului lucrări religioase și cântări inspirate din folclorul românesc. De asemenea, am inclus în program și lucrări noi, prezentate în premieră în cadrul festivalului, precum și creații semnate de mari compozitori români, între care Anton Pann, Gavriil Musicescu și Petre Ștefănescu. Totodată, dorim să amintim cu bucurie că, în data de 18 septembrie, corul nostru a împlinit frumoasa vârstă de 35 de ani de activitate neîntreruptă pe scenele românești și internaționale. Cu acest prilej aniversar, vă invităm cu drag să fiți alături de noi la concertul jubiliar ce va avea loc la Sala Radio, în data de 12 octombrie, unde vom sărbători împreună muzica, tradiția și comuniunea prin cant”, a spus conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian.

De asemenea, părintele George Jambore, inspector patriarhal la Sectorul teologic‑educațional al Patriarhiei Române, a evidențiat importanța acestui eveniment: „Astăzi s‑a deschis etapa finală a Festivalului‑concurs național de muzică bisericească «Lăudați pe Domnul!», printr‑un concert inaugural găzduit de Biserica «Sfântul Elefterie»-Nou din București, Paraclis Patriarhal. Două ansambluri corale de excepție ale Patriarhiei Române au adus bucurie tuturor celor prezenți, prin cântările lor, deschizând în mod solemn această ediție de sărbătoare. Tema ediției din acest an este strâns legată de Centenarul Patriarhiei Române și se înscrie în programul dedicat de Sfântul Sinod, «Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române» și «Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea» . Astfel, festivalul aduce în atenție rolul fundamental al muzicii bisericești în viața spirituală a Bisericii și a poporului român. Evenimentele vor continua mâine, la Biblioteca Sfântului Sinod a Patriarhiei Române, cu vernisajul expoziției de tipărituri muzicale românești și conferința dedicată muzicii bisericești în contextul Centenarului Patriarhiei Române. Marți, 30 septembrie, de la ora 19:00, va avea loc concertul final al festivalului, cu participarea celor trei coruri câștigătoare la secțiunea de interpretare, precum și a corului invitat - Grupul Psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. Tot atunci se va desfășura și festivitatea de premiere a corurilor și a câștigătorilor competiției. Etapa finală se va încheia miercuri, 1 octombrie, de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, când răspunsurile liturgice vor fi oferite la trei paraclise patriarhale, Biserica «Sfântul Elefterie»‑Nou, Catedrala Mitropolitană «Sfântul Spiridon»‑Nou și «Așezămintele Brâncovenești - Domnița Bălașa», din București”.

La finalul concertului, părintele protoiereu Valer Ulican a evidențiat importanța muzicii în Anul centenar pentru Patriarhia Română, ca rememorare a trecutului și reflecție asupra identității noastre spirituale și culturale, subliniind rolul ei în viața creștinului. „Muzica bisericească românească a avut și continuă să aibă un rol central în viața spirituală și culturală a poporului nostru. În anul Centenarului Patriarhiei Române, aceasta capătă o semnificație specială, marcând nu doar continuitatea tradiției psaltice și corale, ci și unitatea și identitatea națională pe care Biserica le‑a susținut de‑a lungul secolelor. Prin cântec, credincioșii se conectează la valorile spirituale ale strămoșilor, iar evenimentele comemorative și concertele dedicate Centenarului subliniază importanța muzicii ca liant între credință, cultură și comunitate”, a spus părintele Valer Ulican.

Concertul s‑a încheiat cu o cântare de mulțumire, piesă câștigătoare la Secțiunea B - Compoziție, Categoria a II‑a, lucrări religioase armonico‑polifonice, semnată de compozitorul Mihnea Dușcă.

Programul va continua astăzi, 29 septembrie, la Biblioteca Sfântului Sinod din incinta Mănăstirii Antim, Paraclis Patriarhal, unde va fi vernisată o expoziție de tipărituri muzicale românești și va avea loc Conferința „Muzica bisericească românească, psaltică și corală, în contextul Centenarului Patriarhiei Române”, cu prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță și pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu. Expoziția va fi prezentată de diac. dr. Marius Șerban, iar conferința moderată de pr. conf. univ. dr. Stelian Ionașcu.

Marți, 30 septembrie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei are loc un concert cu cele trei ansambluri corale câștigătoare ale Secțiunii A. Interpretare, cu invitat special Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. Concertul va fi urmat de ceremonia de premiere a corurilor: Corul „Symbol ‑ Jean Lupu”, Corala „Nicolae Lungu” și Grupul psaltic „Tronos” vor primi diploma Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române cu medalie. Intrarea este pe bază de invitație, iar prezentatori sunt Adriana Ene și Cosmin Iulian Cîrstea.

Miercuri, 1 octombrie, ansamblurile câștigătoare ale Secțiunii A. Interpretare vor oferi răspunsurile liturgice la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, la Biserica Domnița Bălașa și la Biserica „Sfântul Elefterie”-Nou, paraclise patriarhale din Capitală.