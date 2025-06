Mesaj de condoleanţe şi compasiune adresat în urma atacului terorist din Damasc, Siria

Data: 23 Iunie 2025

București, 23 iunie 2025

Preafericirii Sale IOAN al X-lea,

Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient

Preafericirea Voastră,

Am primit cu profundă tristețe vestea despre atacul terorist care a avut loc duminică seara, 22 iunie 2025, în interiorul bisericii ortodoxe Sfântul Proroc Ilie, din Damasc, Siria, soldat cu moartea a 22 de persoane și rănirea multor altora.

Acest act de violență care a curmat viața atâtor credincioși nevinovați contrazice darul sacru al vieții și subminează valorile religioase și umane fundamentale ale compasiunii, păcii și demnității.

Ne rugăm Atotmilostivului Dumnezeu să odihnească în pacea Sa sufletele celor decedați, să dăruiască vindecare grabnică celor răniți și mângâiere familiilor îndurerate ale victimelor, precum și întregii comunități ortodoxe siriene în aceste momente de suferință cumplită.

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Bucharest, 23 June 2025

His Beatitude JOHN X,

Patriarch of Antioch and All the East

Your Beatitude,

It is with deep sorrow that we received the news about the terrorist attack that took place on Sunday evening, 22 June 2025, inside Mar Elias Orthodox Church in Damascus, Syria, killing 22 people and wounding many others.

This act of violence that killed so many innocent worshippers contradicts the sacred gift of life and undermines the core religious and human values of compassion, peace, and dignity.

We pray to our Most-Compassionate God to rest in His peace the souls of the departed, to grant swift recovery to the wounded ones, and consolation to the grieving families of the victims and to the entire Syrian Orthodox community during this time of immense suffering.

With brotherly love in Christ the Lord,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church