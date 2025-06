Mesaj de condoleanțe transmis în urma tragicului eveniment din Graz, Austria

Data: 10 Iunie 2025

București, 10 iunie 2025

Preacucernicului Părinte Josef Grünwidl,

Administrator apostolic al Arhiepiscopiei de Viena

Preacucernice Părinte,

Am primit, cu multă tristețe, vestea despre tragicul eveniment care a avut loc la o școală secundară din Graz, în dimineața zilei de marți, 10 iunie 2025, care a provocat moartea a 10 persoane și rănirea altor câteva.

În aceste momente de tristețe pentru poporul austriac, ne rugăm Dumnezeului Cel Milostiv să dăruiască pace și iubire veșnică sufletelor celor uciși în acest tragic eveniment. De asemenea, ne rugăm pentru vindecarea rapidă a celor răniți și pentru mângâierea familiilor îndurerate.

Cu dragoste în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Bucharest, 10 June 2025

Reverend Father Josef Grünwidl,

Apostolic administrator of the Archdiocese of Vienna

Dear Reverend Father,

It is with great sadness that we have learned about the tragic event that took place at a secondary school in Graz in the morning of Tuesday, 10 June 2025, which caused the death of 10 people and injured several others.

In this time of sorrow for the people of Austria, we pray to the Most Compassionate God to grant eternal peace and love to the souls of those killed in this tragic event. We also pray for the swift healing of the wounded ones and comfort for the grieving families.

With love in Christ,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church