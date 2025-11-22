Mesaj de felicitare transmis Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului

Data: 22 Noiembrie 2025

București/22 noiembrie 2025

Preafericirii Sale Teofil al III-lea,

Patriarhul Ierusalimului

Preafericirea Voastră,

Cu dragoste frățească în Hristos Domnul, dorim să adresăm Preafericirii Voastre calde felicitări cu prilejul împlinirii a douăzeci de ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Ierusalimului.

Totodată, în numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, ne exprimăm profunda apreciere pentru rodnica lucrare pastorală, misionară și duhovnicească pe care o desfășurați cu atâta râvnă spre binele Patriarhiei Ierusalimului.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să reverse asupra Preafericirii Voastre darurile Sale cele bogate și să vă dăruiască mult ajutor în păstorirea turmei lui Hristos care v-a fost încredințată.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu deosebită stimă și frățească dragoste în Domnul nostru Iisus Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Bucharest/22 November 2025

His Beatitude Theophilos III,

Patriarch of Jerusalem

Your Beatitude,

With fraternal love in Christ the Lord, we would like to extend our heartfelt congratulations to Your Beatitude on the occasion of the twentieth anniversary of your enthronement as Patriarch of Jerusalem.

At the same time, on behalf of the members of the Holy Synod, the clergy and the faithful of the Romanian Orthodox Church, we express our deep appreciation for the fruitful pastoral, missionary, and spiritual work that you so diligently carry out for the good of the Patriarchate of Jerusalem.

We pray that our Lord Jesus Christ may bestow upon Your Beatitude His abundant gifts, granting you much help to shepherd the flock of Christ entrusted to you.

Many and blessed years to come!

With high esteem and fraternal love in our Lord Jesus Christ,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church