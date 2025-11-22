Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mesaj de felicitare transmis Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului

Data: 22 Noiembrie 2025

București/22 noiembrie 2025

 

Preafericirii Sale Teofil al III-lea,

Patriarhul Ierusalimului

Preafericirea Voastră,

Cu dragoste frățească în Hristos Domnul, dorim să adresăm Preafericirii Voastre calde felicitări cu prilejul împlinirii a douăzeci de ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Ierusalimului.

Totodată, în numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, ne exprimăm profunda apreciere pentru rodnica lucrare pastorală, misionară și duhovnicească pe care o desfășurați cu atâta râvnă spre binele Patriarhiei Ierusalimului.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să reverse asupra Preafericirii Voastre darurile Sale cele bogate și să vă dăruiască mult ajutor în păstorirea turmei lui Hristos care v-a fost încredințată.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu deosebită stimă și frățească dragoste în Domnul nostru Iisus Hristos,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

***

 

Bucharest/22 November 2025

 

His Beatitude Theophilos III,

Patriarch of Jerusalem

 

Your Beatitude,

 

With fraternal love in Christ the Lord, we would like to extend our heartfelt congratulations to Your Beatitude on the occasion of the twentieth anniversary of your enthronement as Patriarch of Jerusalem.

At the same time, on behalf of the members of the Holy Synod, the clergy and the faithful of the Romanian Orthodox Church, we express our deep appreciation for the fruitful pastoral, missionary, and spiritual work that you so diligently carry out for the good of the Patriarchate of Jerusalem.

We pray that our Lord Jesus Christ may bestow upon Your Beatitude His abundant gifts, granting you much help to shepherd the flock of Christ entrusted to you.

Many and blessed years to come!

With high esteem and fraternal love in our Lord Jesus Christ,

 

 

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church

 

