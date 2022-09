Mesaje de felicitare

Klaus Werner Iohannis, Președintele României Vă felicit și vă adresez calde urări de sănătate, pace și rodnicie cu prilejul împlinirii a 15 ani de la întronizarea ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. În toată această perioadă, marcată de realizări, dar și de greutăți, am avut, atunci când a fost nevoie, în Preafericirea Voastră un interlocutor deschis și implicat în găsirea unor soluții în beneficiul românilor. Ați depus eforturi semnificative ca dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română și autoritățile ori instituțiile publice să progreseze constant, pentru a întări armonia socială și a servi binelui comun și progresului țării noastre în Uniunea Europeană. În acest an dificil, în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și criza umanitară provocată de acest conflict ne pun la grea încercare, Preafericirea Voastră ați plasat acțiunea Bisericii Ortodoxe Române în prima linie a solidarității naționale. Prin rugăciune, iubire creștină și milostenie, prin numeroase proiecte umanitare, Biserica Ortodoxă Română aduce alinare celor aflați în suferința grea a pribegiei. La 15 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română culege roadele cultivării valorilor creștine în societatea românească, în comunitățile din țară și din străinătate. Biserica Ortodoxă Română, o prezență activă în societate, contribuie la păstrarea identității și unității noastre de limbă, istorie, credință și patrimoniu liturgic valoros. Este recunoscută preocuparea Preafericirii Voastre pentru implicarea Bisericii Ortodoxe Române în mișcarea ecumenică mondială și pentru participarea acesteia la realitatea dinamică a Bisericilor creștine. Totodată, ați încurajat constant dialogul interreligios și interconfesional, ca element vital în comunicarea valorilor demnității, pluralismului și toleranței, precum și în consolidarea încrederii între comunitățile religioase. Am certitudinea că veți continua să sprijiniți mai departe, cu înțelepciune și dedicare, proiectele de anvergură pentru România și să insuflați Bisericii și credincioșilor ortodocși români de pretutindeni chemarea reînnoită a credinței și a solidarității, în numele celei mai înalte misiuni care v‑a fost încredințată! La mulți ani, Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel!