Rugăciune și mulțumire la ceas aniversar pentru Patriarhul României

Biserica Ortodoxă Română sărbătorește astăzi, 30 septembrie 2022, împlinirea a 15 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh. La ceas aniversar, Preafericirea Sa a săvârșit, înconjurat cu un sobor de ierarhi, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. În continuare, a participat, alături de membrii Sfântului Sinod, preoți, consilieri patriarhali și eparhiali și reprezentanți ai autorităților de stat, la slujba de Te Deum săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, ca mulțumire adusă Preasfintei Treimi pentru binefacerile și împlinirile din viața Bisericii Ortodoxe Române și a Patriarhului României. Ulterior, la Palatul Patriarhiei a avut loc un moment festiv.

Evenimentul aniversar a debutat în dimineața zilei de vineri, la Catedrala Patriarhală din București, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului; Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; și Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. În cadrul slujbei a fost rostită o rugăciune de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra Întâistătătorului Bisericii noastre.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif a săvârșit o slujbă de mulțumire cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de la întronizarea Patriarhului României, fiind prezenți ierarhi membri ai Sfântului Sinod, consilieri din cadrul Administrației Patriarhale și Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și reprezentanți ai altor culte și ai autorităților centrale și locale.

La finalul slujbei de Te Deum, ierarhul a rostit un cuvânt de felicitare în care a evidențiat rodnica activitate și multiplele realizări ale Preafericitului Părinte Daniel în cei 15 ani de slujire în scaunul patriarhal: „Preocuparea și lucrarea concretă a Preafericirii Voastre pentru întărirea credinței poporului și împărtășirea vie a cuvântului Evangheliei, scopul fiecărui demers pe care îl întreprindeți, în contextul atât de particular al vremurilor în care trăim, cuprinde și încurajează, în același timp, toate vârstele, toate aspectele vieții în Biserică și se referă la toate locurile unde comunitățile noastre sunt prezente. Slujirea Preafericirii Voastre are mai întâi un caracter local, eparhial, iar apoi, în multe aspecte, are un impact asupra întregii Biserici”.

De asemenea, a prezentat cele mai importante realizări ale Părintelui Patriarh Daniel, amintind înființarea Centrului de presă BASILICA și numeroase hotărâri ce țin de organizarea bisericească, ce au adus mai multă rânduială în viața eparhiilor, a parohiilor și a comunităților monahale. „Prezența Bisericii în societate și în viața credincioșilor ortodocși îmbracă noi forme în vremea păstoririi Preafericirii Voastre: lupta pentru menținerea orei de religie în școlile de stat, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, promovarea activităților cu tineretul, înființarea și susținerea asociațiilor tinerilor și a diverselor asociații caritative, culturale și nu numai, prezența preoților în instituțiile medicale, penitenciare și armată, înființarea de instituții medicale aparținând Bisericii și a altor centre sociale pentru ajutorarea celor în nevoi, dar și pentru a veni în ajutorul familiei creștine, confruntată în zilele noastre cu diferite și complexe probleme”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Părintele Mitropolit Iosif a amintit și angajarea Patriarhului României în viața și problemele Bisericii Ortodoxe universale, deschiderea către dialogul intercreștin și interreligios, precum și grija părintească pentru comunitățile românești din diaspora, mult dezvoltate și multiplicate în urma integrării României în Uniunea Europeană: „Grija și atenția pentru comunitățile de creștini ortodocși români și nu numai, aflați în afara țării, s‑a concretizat prin înființarea de noi eparhii, prin realizarea unor vizite pastorale în comunitățile din Europa sau prin achiziționarea sau construirea unor lăcașuri de cult. Fiind deplin conștient de valoarea și nevoia de cunoaștere pentru păstrarea și transmiterea credinței în aceste comunități, ați încurajat înființarea de instituții de învățământ teologic și formare continuă, în care cei doritori să își poată aprofunda cunoștințele de teologie. Ați încurajat, de asemenea, publicarea de cărți în limbile țărilor în care trăiesc românii ortodocși, pentru a face cunoscută spiritualitatea și credința ortodoxă”.

La finalul cuvântului său, ierarhul i‑a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din partea Sfântului Sinod, Icoana Maicii Domnului „Hodighitria”, iar din partea Catedralei Patriarhale, un frumos coș cu flori. De asemenea, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, i‑a înmânat Părintelui Patriarh actul aniversar, alcătuit și semnat de membrii Sfântului Sinod, care prezintă în rezumat marile realizări ale primilor 15 ani ai patriarhatului Preafericirii Sale.

La rândul său, Patriarhul României a rostit un cuvânt de mulțumire și recunoștință: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi și pentru toate binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române. Mulțumim și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, care a prezentat, într‑un mod foarte bogat, activitatea Bisericii noastre din ultimii 15 ani. Toate aceste realizări sunt făcute împreună cu ierarhii membri ai Sfântului Sinod, cu clerul și cu toate instituțiile Bisericii noastre, precum și cu ajutorul autorităților de stat locale și centrale. Această conlucrare și coresponsabilitate constituie o notă dominantă a Ortodoxiei românești. Când se lucrează în comuniune se văd și rezultate îmbucurătoare. Noi privim în trecut doar pentru a‑i mulțumi lui Dumnezeu și oamenilor prin care El a lucrat, iar când privim în prezent și în viitor la nevoile și la lucrările Bisericii, vedem cât mai este de făcut. Sunt o mulțime de activități în desfășurare, dar sunt necesare și altele noi. De aceea, ne inspirăm și din viața altor Biserici, dar și din viața eparhiilor și parohiilor noastre din străinătate. Ne bucurăm că suntem încurajați și noi, la rândul nostru, îi încurajăm pe toți cei care doresc să săvârșească binele în favoarea Bisericii și a poporului român”.

Moment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei

În continuare, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc un moment festiv, moderat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. Reprezentanți ai autorităților de stat au transmis mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Sergiu Nistor, consilier prezidențial, a dat citire mesajului de felicitare al președintelui României, Klaus Werner Iohannis. În continuare, Alina Gorghiu, președintele Senatului, și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, și‑au prezentat mesajele de felicitare. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a dat citire, apoi, mesajului transmis de primul-ministru al României, Nicolae‑Ionel Ciucă. Mesaje au fost adresate și de Corina Corbu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, și de Lucian Nicolae Bode, ministrul al afacerilor interne. Următoarele două mesaje, transmise de Lucian Romașcanu, ministrul culturii, și de Ministerul Educației Naționale au fost lecturate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Ultimele personalități care au transmis mesaje de felicitare au fost Înaltpreasfințitul Părinte Aurel Percă, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhidiecezei Romano‑Catolice de București, profesorul univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, și Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.

După transmiterea mesajelor de felicitare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat albumul „Slujind «unitatea Duhului întru legătura păcii». 15 ani de patriarhat al Preafericitului Părinte Daniel al României”, care ilustrează în imagini rodnica slujire a Întâistătătorului Bisericii noastre în lucrarea pastoral‑liturgică și administrativă, cea cultural‑misionară și cea social‑filantropică. Acest volum a fost dăruit tuturor invitaților la evenimentul aniversar.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit tuturor celor care au transmis mesaje de felicitare, precum și celor care au participat la momentul festiv, reiterând importanța rugăciunii în orice slujire și activitate pe care o întreprind oamenii. „Considerăm că toată lucrarea cea bună trebuie atribuită Bisericii întregi, pentru că noi nu putem realiza lucruri pozitive decât împreună, în primul rând cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul a spus «Fără Mine nu puteți face nimic». Evanghelia lui Hristos nu poate fi împlinită fără ajutorul Lui, mai ales porunca iubirii vrăjmașilor și iertarea lor. În Biserică toată lucrarea bună, folositoare și mântuitoare se face cu ajutorul lui Dumnezeu. Poporul român a sintetizat această teologie în expresia «Totdeauna lucrul tău să‑l începi cu Dumnezeu». Încercările acestea sunt uneori o pedagogie divină care ne atenționează asupra a ceea ce este esențial și să‑i reamintească omului că nu este făcut pentru mormânt, doar pentru a trăi biologic, în spațiul teluric, ci este pentru Împărăția cerurilor. Și în această încercare mai recentă, războiul din vecinătate, este o atenționare să răspundem lui Dumnezeu prin rugăciune și oamenilor încercați cu fapte bune. Biserica are acest rol de a-i îndemna pe oameni să se roage pentru că prin rugăciune noi răspundem iubirii lui Dumnezeu și primim în suflet iubirea lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama spune că rugăciunea nu este numai lucrarea omului în fața lui Dumnezeu, ci este și lucrarea lui Dumnezeu în sufletul omului care se roagă. De aceea, simțim că Dumnezeu răspunde rugăciunii noastre atunci când simțim în suflet pace și bucurie și dacă nu simțim înseamnă că nu ne‑am rugat suficient sau cu suficientă atenție. Rugăciunea este o activitate, nu este o simplă contemplație și nu întotdeauna ce cerem primim imediat, dar Dumnezeu pregătește răspunsul pentru timpul oportun și rugăciunea în starea de încercare este mai puternică dacă este însoțită de fapte de ajutorare. Un sfânt mare rugător a spus: «Acum rămân aceste trei: cuvântul, fapta şi rugăciunea. Dar cea mai mare este rugăciunea, care ne dăruieşte inspiraţie şi pentru cuvântul frumos şi pentru fapta bună»”, a spus Preafericirea Sa.