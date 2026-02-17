O viață lungă închinată lui Dumnezeu, sfinților şi pelerinilor - arhimandritul Climent Haralamb

Data: 17 Feb 2026

- 4 aprilie 1923 - 15 februarie 2026 -

Am aflat cu întristare de trecerea din această lume a părintelui arhimandrit Climent Haralamb, fost slujitor şi Mare Eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeş.

Părintele Climent Haralamb s‑a născut în localitatea Zlătunoaia, comuna Lunca, din județul Botoșani, în data de 4 aprilie 1923, din părinții Ioan şi Hareta, oameni harnici și evlavioși, primind la botez numele Costachi. A făcut parte dintr‑o familie numeroasă, fiind primul copil al familiei, dintre cei 7 copii dăruiți de Dumnezeu, patru băieți și trei fete.

În anul 1947, la vârsta de 24 de ani, a intrat ca frate în obștea Mănăstirii Cozancea din judeţul Botoşani, sub ascultarea Sfântului Cuvios Paisie Olaru, de la care a primit un adevărat tezaur duhovnicesc, pe care l‑a păstrat cu sfințenie pe tot parcursul vieții și l‑a împărtășit mai departe fiilor lui duhovnicești și tuturor celor care se spovedeau la sfinţia sa ori îi cereau un sfat bun în împrejurări dificile ale vieţii.

În anul 1948, fratele Costachi Haralamb a depus voturile monahale, împlinind cu multă râvnă fiecare ascultare primită, cu multă responsabilitate și devotament.

În anul 1950 a fost hirotonit ierodiacon pe seama Mănăstirii Cozancea, de către Mitropolitul de atunci al Moldovei şi Sucevei, Sebastian Rusan (1950‑1956). Această slujire clericală şi‑a îndeplinit‑o timp de 16 ani, în mănăstiri din Moldova şi Muntenia, precum Cetățuia din Iași, în anul 1953, și Catedrala Voievodală din Curtea de Argeș, începând cu anul 1956.

Remarcat de toți cei din jurul său pentru credința sa statornică și modestia exemplară, în anul 1966 primește hirotonia în treapta preoției, devenind un adevărat părinte duhovnicesc al multor credincioşi descumpăniţi, mai ales în vremurile grele de prigoană asupra Bisericii.

Timp de 70 de ani a slujit lui Dumnezeu în diferite ascultări, precum econom şi Mare Eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeş, unde s‑a rugat mulţi ani Sfintei Mucenițe Filofteia şi a supravegheat racla cu cinstitele ei moaşte, oferind, totodată, cuvânt de folos mulțimilor de pelerini veniți din toată țara.

Părintele arhimandrit Climent Haralamb este unul dintre cei mai longevivi (aproape 103 ani) monahi evlavioși și slujitori ai Sfântului Altar, având 79 de ani de viață monahală, dintre care 70 de ani la Mănăstirea Curtea de Argeş. Prin pilda vieții sale, el a fost tuturor o călăuză şi un îndemn la viețuire cumpătată, post, rugăciune și fapte bune, biruind cu multă seninătate și credință grijile și greutățile vieții.

Apreciind slujirea statornică a părintelui arhimandrit Climent Haralamb, în anul 2017, cu ocazia evenimentelor dedicate celor 500 de ani de existență a ctitoriei voievodale Mănăstirea Curtea de Argeș, i‑am oferit personal Diploma de onoare „Sfântul Voievod Neagoe Basarab”, cu medalie. De asemenea, la împlinirea vârstei de 100 de ani, i‑am oferit Ordinul „Crucea Patriarhală”, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române, care i‑a fost înmânată de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului şi Muscelului.

A fost iubit și respectat de ucenicii săi, monahi şi credincioşi mireni, mai ales de credincioșii argeșeni, care l‑au considerat unul dintre cei mai buni duhovnici ai eparhiei.

În contextul Anului Centenar 2025, cu ocazia proclamării canonizării celor 16 sfinți români, părintele Climent Haralamb a donat 15 icoane pictate pe lemn, care vor fi așezate în Catedrala Patriarhală istorică, în ziua pomenirii fiecărui sfânt, oferind, de asemenea, şi o donație pentru Catedrala Națională.

În ultimii ani ai vieţii, din pricina mai multor suferințe trupești, a fost adus la Bucureşti şi a locuit în căminul monahal al Catedralei Patriarhale istorice, fiind în grija permanentă a nepotului său, arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

Având credinţa că prin mutarea la Domnul a părintelui arhimandrit Climent Haralamb am dobândit un rugător înaintea Preasfintei Treimi, în aceste momente de vremelnică despărţire, până la Învierea de obşte, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Biruitorul morții, să aşeze sufletul slujitorului Său, arhimandritul Climent, în ceata cuvioșilor Săi din Împărăţia cerurilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe şi binecuvântări pentru toți cei îndoliați,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj de condoleanțe transmis la slujba de înmormântare a părintelui arhimandrit Climent Haralamb, fost slujitor și eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș, marţi, 17 februarie 2026.