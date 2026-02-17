Credincioșii Parohiei Giroc, Protopopiatul Timișoara I, județul Timiș, au trăit duminică, 15 februarie, momente de bucurie duhovnicească, prilejuită de prezența în mijlocul lor a Înaltpreasfințitului
Arhimandritul Climent Haralamb a fost înmormântat
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a săvârşit marţi, 17 februarie, slujba de înmormântare a arhimandritului Climent Haralamb, monah trecut de vârsta centenarului. Rânduiala a avut loc în Paraclisul istoric „Naşterea Maicii Domnului” al Reşedinţei arhiepiscopale din Curtea de Argeş, lăcaş în care a vegheat mai bine de şase decenii la racla cu cinstitele moaşte ale Sfintei Muceniţe Filofteia. În cadrul slujbei, Episcopul-vicar patriarhal a citit mesajul de condoleanţe transmis de Patriarhul României, intitulat „O viață lungă închinată lui Dumnezeu, sfinților şi pelerinilor - arhimandritul Climent Haralamb (4 aprilie 1923 - 15 februarie 2026)”. La final, sicriul cu trupul neînsufleţit a fost depus în aşteptarea învierii de obşte în cimitirul Mănăstirii Curtea de Argeş cu onoruri militare, în prezenţa numerosului sobor de slujitori şi a unei impresionante mulţimi de oameni veniţi să înalţe rugăciune pentru sufletul celui ce le-a fost duhovnic şi îndrumător.