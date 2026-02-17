Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Arhimandritul Climent Haralamb a fost înmormântat

Arhimandritul Climent Haralamb a fost înmormântat

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Pr. Alexandru Briciu - 17 Feb 2026

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a săvârşit marţi, 17 februarie, slujba de înmormântare a arhimandritului Climent Haralamb, monah trecut de vârsta centenarului. Rânduiala a avut loc în Paraclisul istoric „Naşterea Maicii Domnului” al Reşedinţei arhiepiscopale din Curtea de Argeş, lăcaş în care a vegheat mai bine de şase decenii la racla cu cinstitele moaşte ale Sfintei Muceniţe Filofteia. În cadrul slujbei, Episcopul-vicar patriarhal a citit mesajul de condoleanţe transmis de Patriarhul României, intitulat „O viață lungă închinată lui Dumnezeu, sfinților şi pelerinilor - arhimandritul Climent Haralamb (4 aprilie 1923 - 15 februarie 2026)”. La final, sicriul cu trupul neînsufleţit a fost depus în aşteptarea învierii de obşte în cimitirul Mănăstirii Curtea de  Argeş cu onoruri militare, în prezenţa numerosului sobor de slu­jitori şi a unei impresionante mulţimi de oameni veniţi să înalţe rugăciune pentru sufletul celui ce le-a fost duhovnic şi îndrumător. 

 

Citeşte mai multe despre:   inmormantare  -   Părintele Climent Haralamb  -   PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri