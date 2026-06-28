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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Mesaje și cuvântări Părintele Dumitru Colotelo (1950-2026), slujitor al Altarului și dascăl de teologie

Părintele Dumitru Colotelo (1950-2026), slujitor al Altarului și dascăl de teologie

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Data: 28 Iunie 2026

Am primit cu durere vestea trecerii din această viață a părintelui Dumitru Colotelo, preot de o aleasă ținută academică și duhovnicească. După o viață închinată studiului, educației și slujirii Bisericii, părintele Dumitru s‑a mutat la odihna cea veșnică, nădăjduind în milostivirea și iubirea Preasfintei Treimi.

Părintele Dumitru Colotelo s‑a născut la data de 21 iunie 1950, în localitatea Hăpria, județul Alba. După finalizarea cursurilor școlii generale în satul natal și a liceului la Alba‑Iulia, a urmat cursurile de licență ale Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1969-1973) și apoi pe cele de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București (1973-1976), aprofundând Teologia liturgică, Teologia pastorală și Arta creștină. Ulterior, a obținut titlul de Doctor în Teologie al Universității din București, cu teza intitulată Mişcarea liturgică în creştinismul apusean. A continuat apoi studiul Teologiei liturgice și pastorale printr‑un program de studii postdoctorale, la Universitatea de Stat din München, în cadrul Facultății de Teologie Evanghelică. Parcursul său profesional a fost unul deosebit de complex, împletind misiunea didactică cu misiunea clericală și administrativă.

Între anii 1976 și 1986, a activat ca profesor la Seminarul Teologic din Cluj‑Napoca, după care a slujit ca preot paroh la Parohia Sfântul Spiridon din Ploiești (1986-1989). Ulterior, a activat în cadrul parohiei Parcul Domeniilor - Cașin din București, Protoieria Sector 1, până la pensionarea sa în 2016.

Între anii 1989-1996, și‑a adus contribuția ca profesor și director al Seminarului Teologic Ortodox din București, remarcându‑se prin competențe administrative și pedagogice. În perioada 1991‑1994, a suplinit Catedra de Liturgică la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ulterior, în perioada 1997-2000, a îndeplinit ascultarea de consilier patriarhal, implicându‑se în organizarea asistenței sociale și a sistemului de asistență religioasă în instituțiile statului. Începând cu anul 2000, a ocupat funcția de lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius” din Constanța, unde a susținut cursuri de Istorie Bisericească Universală și Patrologie, coordonând totodată numeroase lucrări de licență și disertații.

Activitatea sa științifică a fost bogată, fiind autorul a numeroase studii, articole și volume, printre care se numără Pastoraţia în contemporaneitate, compendiu de Teologie pastorală (Iași, 2009), și Nomocanonul Sfântului Petru Movilă (Constanța, 2014).

După pensionarea sa în anul 2016, părintele Dumitru Colotelo a continuat să slujească Biserica la Parohia ucraineană Sfântul Ierarh Petru Movilă din București, ca preot îmbisericit, oferind mângâiere și asistență religioasă credincioșilor. Om de vastă cultură, cunoscător al limbilor franceză, rusă și germană, părintele Dumitru a fost un exemplu de rigoare academică și devotament sacerdotal.

În aceste momente de întristare, ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească sufletul ostenit al slujitorului Său, Dumitru preotul, împreună cu drepții, în pacea, lumina și iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Mesaj de condoleanțe rostit la slujba de înmormântare a părintelui Dumitru Colotelo (1950‑2026), oficiată în ziua de duminică, 28 iunie 2026, ora 13:00, la biserica Parohiei Nașterea Maicii Domnului - Drumul Taberei, Protoieria Sector 6 Capitală.

 

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