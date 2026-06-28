Părintele Dumitru Colotelo a fost condus pe ultimul drum

Cu o zi înainte de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în Duminica a 4‑a după Rusalii, 28 iunie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Nașterea Maicii Domnului”‑Drumul Taberei din București. La finalul slujbei, Preasfinția Sa a oficiat slujba Înmormântării părintelui Dumitru Colotelo, slujitor devotat al Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos.

În ziua în care Biserica Ortodoxă face pomenirea aducerii moaștelor Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Nașterea Maicii Domnului”‑Drumul Taberei, din Protopopiatul Sector 6 Capitală, înconjurat de un sobor de preoți, între care s‑a aflat și părintele Constantin Țincu, parohul sfântului lăcaș.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pasajului evanghelic de la Matei (8, 5‑13), ierarhul a evidențiat faptul că smerenia și credința puternică a sutașului roman L‑au determinat pe Mântuitorul Hristos să îi adreseze unele dintre cele mai înalte cuvinte de laudă consemnate în Sfânta Evanghelie.

„Așa s‑a întâmplat cu acest ofițer roman, ale cărui credință, atenție și, mai ales, dragoste față de slujitorul său au constituit pentru Mântuitorul un prilej de admirație. După ce a fost recomandat de bătrânii iudeilor, sutașul i‑a spus Mântuitorului că slujitorul său zace în casă, bolnav și cumplit chinuit. Evanghelia nu ne spune numele acestuia, nici vârsta sau cauza suferinței sale. Fără nici o ezitare, Mântuitorul Hristos a răspuns că va merge și îl va vindeca. Însă aici se descoperă una dintre cele mai frumoase învățături ale Evangheliei, o lecție care străbate veacurile. Deși era păgân și, aparent, departe de credința lui Israel, sutașul dovedește o smerenie și o încredere deosebite, spunând: «Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea» (Matei 8, 8). Mântuitorul i‑a apreciat credința prin cuvintele: «La nimeni în Israel n‑am găsit atâta credință» (Matei 8, 10). Până atunci nu întâlnise o asemenea mărturisire de smerenie și de încredere în puterea Sa dumnezeiască. Iar Evanghelia ne spune că, în ceasul acela, slujitorul s‑a vindecat (Matei 8, 13). Cât de mare este puterea credinței și a rugăciunii și cât de nemărginită este iubirea Mântuitorului Iisus Hristos, Care le‑a spus ucenicilor Săi: «Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă» (Ioan 10, 10)”, a explicat Preasfinția Sa.

Părintele Constantin Țincu a adresat cuvinte de mulțumire Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru slujirea arhierească și pentru cuvântul de învățătură rostit, evocând totodată personalitatea părintelui Dumitru Colotelo.

„Astăzi, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a poposit în biserica noastră, a săvârșit Sfânta Liturghie și ne‑a oferit un cuvânt de învățătură deosebit de frumos, arătând ce înseamnă smerenia, simplitatea și cuvântul cel bun, cuvântul care zidește și aduce multă bucurie sfântă în viața noastră. Am văzut din Evanghelia de astăzi cât de mare a fost credința sutașului, care l‑a rugat pe Mântuitorul Hristos să‑i vindece slujitorul numai prin cuvânt. Această smerenie și această simplitate, Preasfințite Părinte Episcop, le‑am regăsit și în viața părintelui profesor Dumitru Colotelo, pe care îl conducem astăzi pe ultimul drum”, a spus părintele paroh.

În continuare, în biserica parohiei bucureștene a fost săvârșită slujba Înmormântării părintelui Dumitru Colotelo. La finalul rânduielii liturgice, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a dat citire mesajului de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat: Părintele Dumitru Colotelo (1950-2026), slujitor al Altarului și dascăl de teologie.