Părintele Ioan Constanda (1947–2025) – o viață de slujire a lui Dumnezeu și a semenilor

Data: 06 Noiembrie 2025

Am primit cu durere vestea trecerii din această viață a Părintelui Ioan Constanda, în ziua de duminică, 2 noiembrie 2025. După o activitate pastorală rodnică, de mai bine de patru decenii, dintre care 29 de ani petrecuți ca preot la Parohia Chitila 1 – Protopopiatul Ilfov Sud, Părintele Ioan Constanda s-a mutat la viața veșnică, de unde se roagă neîncetat pentru cei care l-au cunoscut.

Părintele Ioan Constanda s-a născut la data de 3 iulie 1947, în localitatea Chitila, județul Ilfov, într-o familie cu rădăcini bine înfipte în solul credinței. Tatăl său, cântăreț bisericesc vreme de 70 de ani, i-a insuflat de mic dragostea pentru slujirea lui Hristos și pentru biserica satului. Încă din copilărie, Părintele Ioan a primit semnele chemării dumnezeiești, atunci când vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina, văzându-l odinioară pe treptele sfântului lăcaș, s-a adresat tatălui său spunând: „Să-l faci preot, căci are suflet frumos și simt lucru bun în preajma lui”. Așa s-a împlinit chemarea sa de slujitor al Altarului.

A urmat cursurile Seminarului Teologic din București, iar apoi Institutul Teologic de grad universitar din București, pe care l-a absolvit în anul 1970. Doi ani mai târziu, la data de 9 februarie 1972, s-a căsătorit cu domnișoara Iulia, fiind mai apoi binecuvântați de Dumnezeu cu doi copii: Marcel-Georgian și Aurelia.

În decursul aceluiași an (1972) a fost hirotonit preot, fiind numit pe seama Parohiei Popești-Manuc-Săbăreni, din comuna Săbăreni, județul Giurgiu. În anul 1983, dorul de locurile natale l-a readus acasă, în Parohia Chitila, unde și-a închinat întreaga viață credinței, bisericii și enoriașilor.

De-a lungul celor patru decenii de slujire, dintre care aproape trei petrecuți ca preot paroh al Parohiei Chitila, Părintele Ioan Constanda a fost un adevărat păstor de suflete, apropiat de oameni, blând și drept, întotdeauna gata să asculte, să mângâie și să povățuiască. A cunoscut parohia „pe de rost”, cum îi plăcea să spună, și a fost martor al tuturor transformărilor prin care a trecut comunitatea.

A fost soț devotat, tată iubitor și bunic plin de afecțiune. Se bucura din toată inima de cei doi nepoți ai săi, Georgian-Erik și Ioan-Edan, pe care îi pomenea mereu cu drag și nădejde, ca pe o binecuvântare a lui Dumnezeu în viața familiei sale.

Părintele Ioan Constanda a fost și rămâne pentru mulți un exemplu de modestie, dăruire și credință vie. Prin cuvântul său blând, prin slujirea cu evlavie și prin dragostea pentru oameni, a semănat semințele credinței în inimile credincioșilor, iar aceste semințe vor continua să rodească și după plecarea sa la Domnul.

În aceste momente de grea încercare pentru familia Părintelui Ioan Constanda, pentru credincioşii pe care i-a păstorit și pentru toți cei care l-au cunoscut şi apreciat, ne rugăm Domnului Iisus Hristos Cel înviat din morţi să odihnească sufletul slujitorului Său, Preotul Ioan, împreună cu drepţii în pacea, lumina şi iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române