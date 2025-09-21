Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Apostol Toma” din Melbourne, Australia, la ceas de sărbătoare

Data: 21 Septembrie 2025

Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Episcop Mihail,

Preacucernice Părinte Marian Dincă,

Onorați membri ai Consiliului Parohial și ai Adunării Parohiale,

Iubiți credincioși și credincioase,

După înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande în anul 2007 și alegerea ierarhului acesteia, odată cu instalarea Preasfințitului Părinte Episcop Mihail, din data de 28 iunie 2008, la ședința Adunării Eparhiale convocată pentru acel eveniment, a fost înființată, în Protopopiatul Ortodox al Australiei, Parohia „Sfântul Apostol Toma”, în partea de Est a orașului Melbourne, din Statul Victoria.

Preacucernicul Părinte Marian Dincă a fost numit în postul vacant de preot paroh, prin transfer de la Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Maria” din Wellington, Noua Zeelandă, începând cu data de 01 septembrie 2008. Sosind în Australia, în cursul lunii decembrie 2008, împreună cu familia și cu noii săi enoriași, Părintele Marian Dincă a început slujirea în parohie cu data de 28 decembrie 2008, inițial în spații provizorii, oferite prin bunăvoința familiei Pașcu, apoi în biserici închiriate. Accentul a fost pus permanent pe slujirea Sfintelor Taine și susținerea catehezelor, pentru întărirea în credință a membrilor noii parohii române, a doua din Statul Victoria.

Parohia a primit Certificatul de înregistrare ca asociație religioasă în statul Victoria la data de 10 martie 2009, cu denumirea de Romanian Orthodox Church Sf. Apostol Toma INC. Urmare a acestei decizii, preotul paroh Marian Dincă a convocat ulterior o ședință cu următoarele teme: constituirea Adunării Parohiale prin înscrierea enoriașilor ca membri activi ai acestei parohii; adoptarea Statutului pentru organizarea și funcționarea noii parohii, în conformitate cu Statutul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, sub jurisdicția căreia a fost înființată din punct de vedere canonic; și alegerea membrilor primului Consiliu Parohial.

În cursul anului 2009, sub îndrumarea Preasfințitului Părinte Episcop Mihail și sub coordonarea Preacucernicului Părinte Marian Dincă, s-a stabilit, în ședința Adunării Parohiale, cumpărarea unei proprietăți.

După încheierea negocierilor și a procedurilor legale, cu un împrumut bancar și cu donațiile românilor ortodocși din Melbourne, la data de 26 februarie 2010, Parohia „Sfântul Apostol Toma” a devenit proprietara unui teren și astfel a început organizarea parohiei în condiții noi.

Prin urmare, cu efortul enoriașilor, au început lucrări de amenajare a unei capele, prin transformarea spațiului rezidențial, etapă în care au apărut și unele piedici, care ulterior au fost depășite. Astfel că, la data de 14 octombrie 2012, când Biserica Ortodoxă Română o cinstea pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, Parohia „Sfântul Apostol Toma” a primit aprobarea de funcționare la adresa proprietății sale.

Au urmat amenajările necesare și modificările construcției sugerate de specialiștii Consiliului local, după care, la data de 28 aprilie 2013, la Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, capela amenajată pe proprietatea parohiei a fost sfințită prin ungere cu untdelemn sfințit și prin stropire cu aghiasmă, iar Parohia „Sfântul Apostol Toma” și-a început slujirea pastoral- misionară în locația proprie.

În cursul anului 2015, membrii Adunării Parohiale au hotărât construirea unei biserici noi, cu spațiu adecvat pentru enoriașii acestei parohii. Astfel, au început procedurile legale și canonice, care s-au derulat pe o perioadă de aproximativ trei ani.

După depunerea documentației și obținerea aprobărilor, la data de 27 decembrie 2018, cu prilejul aniversării a 10 ani de funcționare a parohiei, după slujba Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Mihail, încojurat de preoții participanți și enoriașii prezenți, a sfințit piatra de temelie și a așezat Sfânta Cruce pe locul unde urma să se construiască noua biserică parohială.

La începutul anului 2019, a fost turnată fundația bisericii, apoi au fost înălțate zidurile din panouri de ciment și a fost construit acoperișul cu turla bisericii.

După încheierea pandemiei, lucrările au continuat până în anul 2024, când s-a primit Certificatul de folosință a noului spațiu bisericesc. În cursul anului 2025, au fost finalizate lucrările interioare, amenajarea iconostasului, construirea Sfintei Mese și împodobirea ei, precum și lucrările exterioare, cu amenajarea parcărilor necesare.

Astăzi, 21 septembrie 2025, lăcașul de cult este pregătit și se sfințește conform rânduielilor noastre bisericești.

Cu prilejul acestui moment sfânt, felicităm în mod deosebit pe Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, precum și pe Preacucernicul Părinte Marian Dincă, parohul bisericii și vicarul administrativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, pentru întreaga lucrare pastoral-misionară pe care o desfășoară cu osteneală multă, având alături pe doamna preoteasă Veronica Dincă, care înfrumusețează slujbele bisericii cu cântarea psaltică la strană.

Totodată, adresăm cuvânt de prețuire și felicităm pe toți membrii acestei parohii, pe binefăcătorii și susținătorii acesteia, care prin rugăciune și contribuții financiare, dar și prin lucrările efectuate cu pricepere, cu dragoste de Biserică și cu hărnicie, au ajuns la acest moment deosebit din viața comunității, anume slujba de sfințire a noului lăcaș de cult.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să dăruiască comunității ortodoxe românești din Melbourne sănătate și mântuire, pace și bucurie, dimpreună cu îndemnul de a păstra în continuare credința noastră ortodoxă și tradițiile românești strămoșești, transmițând tezaurul de credință generațiilor viitoare și păstrând comuniunea cu țara-mamă.

Cu preţuire şi părintești binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române