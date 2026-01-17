Data: 17 Ianuarie 2026

Am aflat cu durere vestea trecerii din această viață a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar și apologet al artei creștine în lumea modernă.

Răzvan Ionescu a fost un artist desăvârșit al teatrului românesc, cu o carieră impresionantă, dar și un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credință atât prin viața sa creștină de o înaltă rigoare spirituală, cât și prin cuvintele sale de o rară eleganță, profunzime și noblețe.

În aceste clipe de îndurerare profundă, adresăm sincere condoleanțe familiei îndoliate, persoanelor apropiate și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Veșnica lui pomenire!

Biroul de Presă al Patriarhiei Române