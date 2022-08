Scrisoare de felicitare către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Albaniei

Data: 02 Aug, 2022

Bucureşti, 2 august 2022

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte ANASTASIOS,

Arhiepiscopul Tiranei, Durresului şi al Întregii Albanii

Preafericirea Voastră,

La aniversarea a treizeci de ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Albaniei, vă adresăm, în numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, calde urări de sănătate şi spor în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi.

Ne rugăm Mântuitorului Hristos, Păstorul şi Păzitorul sufletelor noastre (1 Petru 2, 25), să vă dăruiască ani binecuvântaţi, pace şi bucurii duhovniceşti în arhipăstorirea Sfintei Biserici a Albaniei şi în slujirea Bisericii Ortodoxe universale.

Cu aleasă preţuire şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Bucharest, 2 August 2022

His Beatitude ANASTASIOS,

Archbishop of Tirana, Durres and All Albania

Your Beatitude,

On the occasion of the 30th anniversary of Your Beatitude’s enthronement as Primate of the Orthodox Church of Albania, on behalf of the members of the Holy Synod, the clergy and the faithful of the Romanian Orthodox Church, we convey you our best wishes of good health and every success in your pastoral and missionary activity.

We pray our Saviour, the Shepherd and Overseer of our souls (1 Peter 2:25), to grant you blessed years, peace and spiritual joy in the service of the Holy Church of Albania and of the Orthodox Church worldwide.

With high esteem and brotherly love in Christ, our Lord,

† DANIEL

Patriarch of the Romanian Orthodox Church