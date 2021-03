103 de ani de la Unirea Basarabiei cu România marcați la Iași

Cu prilejul împlinirii a 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Slujba a avut loc sâmbătă, la un altar amenajat în curtea bisericii parohiei ieșene Bârnova, acolo unde este înmormântat Ion C. Inculeț, președintele Sfatului Țării al Republicii Moldova, cel care a semnat Actul de unire cu patria-mamă pe 27 martie 1918.

Evenimentul istoric petrecut în urmă cu 103 ani a fost marcat prin rugăciune, la eveniment participând și numeroși studenți.

La Sfânta Liturghie au mai slujit părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilierul Sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele protopop de Iași 2 Marius Daniel Profir, părintele protopop de Iași 3 Mihail Roșu, părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial al Sectorului de misiune, și preotul paroh al Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”-Bârnova, Adrian Albet.

Răspunsurile la strană au fost date de tineri din ATOR Iași, ASCOR Iași și din Grupul „Prietenii Sfinților Trei Ierarhi” din Copou.

„Ne gândim cum o fi fost ziua de 27 martie 1918 la Chișinău, la Iași, la Bălți, la Cahul, la București îndeosebi, Ardealul fiind întru așteptare? Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate! Ne aflăm aici, la Bârnova, unde se află mormântul binecuvântat al celui mai important personaj din sfatul țării, robul lui Dumnezeu Ion, loc care amintește de acel an de grație al națiunii române. Am gândit de bine să săvârșim astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie aici, lângă această sfântă biserică, lângă mormântul ctitorului Unirii. Am săvâr­șit Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca Euharistie, ca prinos de mul­țumire adus lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a împlinit atunci. Totul era împotrivă, dar prin mila lui Dumnezeu de sus și prin bărbați puternici de jos, din stânga și din dreapta Prutului, imposibilul, ne­speratul, a devenit realitate”, a subliniat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei în cuvântul de învăță­tură.

Preasfințitul Părinte Veniamin a amintit despre contribuția clericilor la Unirea Basarabiei cu România: „Aş aminti pe arhimandritul Gurie Grosu, care mai târziu a devenit Mitropolit al Basarabiei, pe arhim. Dionisie Erhan, care a devenit Episcop al Cetăţii Albe Ismail, pe preotul Alexandru Baltaga, pe preotul Alexei Mateevici şi pe alţi clerici care cu multă dăruire au promovat cultura şi limba română, arătând că trebuie să respectăm pe deoparte principiile canonice, pe de altă parte, dreptul istoric firesc şi dorinţa poporului de a fi într-o singură ţară în Regatul României”.

La final, părintele paroh Adrian Albet a primit din partea Înalt­preasfințitului Părinte Teofan rangul de iconom. Totodată, prof. univ. dr. Grigore Tinică, medic în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” din Iași, a primit distincția mitropolitană „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei pentru mireni”. În cadrul manifestării, au mai luat cuvântul Liviu Brătescu, secretar de stat în Ministerul Culturii, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Sorin Dangă, primarul comunei Bârnova, Mihai Bălan, și Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul din Republica Moldova.

În încheiere, după slujba de pomenire a lui Ion C. Inculeț și a familiei sale, militarii Garnizoanei Militare din Iași, împreună cu autoritățile locale, au depus coroane de flori la mormântul semnatarului Actului de Unire.

Acord de înfrățire între municipiile Iași și Cahul

Tot sâmbătă, la Primăria Iași, a avut loc semnarea acordului de înfrățire între municipiile Iași și Cahul. Documentul a fost semnat de primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, şi de omologul său, Nicolae Dandiș. La momentul festiv au fost prezenţi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei şi Bucovinei şi Preasfinţitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud. Înfrățirea celor două orașe a fost aprobată de Ministerul Român al Afacerilor Externe și de către Consiliul Local Iași, prin Hotărârea nr. 137 / 27 aprilie 2020.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a vorbit despre starea de aşteptare în care se află românii aflaţi pe cele două maluri ale Prutului şi despre dezideratul Unirii Basarabiei cu România, asemănându-l cu „naşterea unui prunc, pe care îl putem numi România reîntregită”: „Un singur gând, atât în România, cât şi în Republica Moldova: suntem într-o stare de aşteptare. Numesc această aşteptare ca aşteptarea pe care o are mama pentru ca pruncul pe care îl poartă în pântece să vadă lumina zilei. În această perioadă de aşteptare, mama şi participarea tatălui trec, după o expresie biblică, prin durerile naşterii aşteptând ca momentul să vină. (...) Nu ştim câte zile, câte luni sau câţi ani vor trece, dar cred că în cele din urmă conştiinţele curate din dreapta şi stânga Prutului aşteaptă să se nască. (...) Până atunci cred că nici nouă, celor din ţară, nu ne merge bine şi nici fraţilor de peste Prut nu le merge bine pentru că niciodată o stare de anormalitate nu poate să definească cursul firesc al lucrurilor”.

Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, a remarcat că acordul de înfrățire va deschide noi oportunități. Prin „semnarea acestui act legalizăm frățietatea între comunitățile noastre”, a subliniat edilul Cahulului.