30 de copii și tineri au participat la Tabăra din Inima Familiei

Timp de cinci zile, în orașul Bocșa din județul Caraș‑Severin s‑a desfășurat Tabăra din Inima Familiei, un proiect educațional al Departamentului de tineret din cadrul Episcopiei Caransebeșului, derulat în colaborare cu ATOR Banatul de Munte, Primăria și Biblioteca orașului Bocșa, unitățile de învățământ, centrele catehetice și bisericile ortodoxe din cartierul Bocșa Română, precum și cu alte instituții și asociații.

La sfârșitul lunii iunie, 30 de tineri bocșeni de toate vârstele au avut șansa și bucuria de a participa la o experiență inedită. Coordonatorii și voluntarii taberei au reușit, prin implicare, responsabilitate și mult suflet să câștige încrederea și să ajungă la inima copiilor dornici de o socializare autentică. Atelierele și activitățile desfășurate în tabără au fost susținute în diverse locații: în biserici și la Mănăstirea Vasiova, la Casa de cultură și în sala din Parcul Pescăruș, la Așezământul „Sfântul Nectarie”, precum și în aer liber, pe Aleea cu tei, Insula Paradis și nu numai, se arată pe site‑ul episcopiacaransebesului.ro.

De asemenea, la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, toți tinerii au participat la Sfânta Liturghie, iar la începutul și finalul zilelor de tabără au rostit împreună, cu multă evlavie, rugăciunile de dimineață și de seară, intonând de asemenea numeroase cântece bisericești. Chiar dacă s‑a desfășurat în perioada vacanței, tabăra a reprezentat pentru toți beneficiarii „o școală după școală”, dar și momente de trăire duhovnicească și emoție intensă în care au cunoscut oameni ai lui Dumnezeu și prieteni adevărați. Organizatorii Taberei din Inima Familiei au constatat că obiectivele propuse au fost atinse și și‑au exprimat dorința ca, pe viitor, mai mulți copii și tineri să beneficieze de minunatele activități. Aceștia au mulțumit Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, pentru acordarea binecuvântării ca la Bocșa să se desfășoare o tabără duhovnicească și educativă foarte folositoare pentru comunitate, precum și coordonatorilor, voluntarilor, părinților, cadrelor didactice, participanților și tuturor celor implicați în organizarea acestui proiect educațional.

„În această tabără am simțit că s‑a pus foarte mult suflet, de fapt câte o bucățică din sufletul tuturor celor implicați. Am învățat o mulțime de lucruri noi, am trăit experiențe inedite și am găsit răspunsuri la multe din întrebările pe care mi le puneam. Toți cei implicați în TDIF au fost o inspirație pentru mine și, datorită lor, mi‑am întărit legătura cu Dumnezeu. Îmi doresc să ne revedem cu bine și pe viitor și să rămânem prieteni pe viață”, a afirmat una dintre participante, Flavia Martonos.