Artişti care au valorificat istoria istroromânilor distinși de Patriarhul României

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit luni, 30 august, vizita a trei artişti fotografi din Oradea, membri ai Asociaţiei EtnoFotoArt care au realizat un proiect de documentare la istroromânii din Peninsula Istria din Croaţia. Preafericirea Sa le-a oferit la final Diploma omagială şi Medalia comemorativă a anului 2021.

Cei trei artişti fotografi, Constantin Liviu Demeter, Gheorghe Petrilă şi Ovidiu Gabor, au fost binecuvântați de Întâistătătorul Bisericii noastre la Reşedinţa Patriarhală din București, aceştia prezentând Preafericirii Sale în timpul întâlnirii aspecte referitoare la viaţa istroromânilor din regiunea croată Istria surprinse în cadrul proiectului de cercetare şi documentare fotografică.

Mai multe detalii despre acest proiect a oferit Constantin Liviu Demeter: „În cadrul Facultăţii de Istorie din Oradea, am avut un curs susţinut de profesorul Sever Dumitraşcu în care era prezentată comunitatea istroromânilor din Istria. Una dintre localităţile de aici se numeşte Crişan. Fiind din Crişana, mi-am dorit să îi vizitez pe aceşti istrieni. În 2019, împreună cu cei doi colegi, prin Asociaţia EtnoFotoArt şi cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, timp de două săptămâni, am realizat un reportaj fotografic despre comunitatea istroromânilor, unde sunt aproximativ 500 de persoane, dintre care circa 200 încă mai vorbesc dialectul «vlašca». În această peninsulă, istroromânii pot fi întâlniţi doar în mediul rural, pe ambii versanţi ai Muntelui Učka, neexistând un oraş al lor. I-am fotografiat după rigorile Şcolii Monografice «Dimitrie Gusti», iar în 31 august avem o expoziţie de fotografie la Muzeul Satului. Am venit cu bucurie la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru a-i prezenta rezultatul muncii noastre, ştiind că anul acesta a fost declarat în Patriarhia Română «Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României»”.

Patriarhul Daniel a apreciat strădania artiştilor orădeni, arătând faptul că rezultatul muncii lor, albumul foto „Românii apuseni: istroromânii. Monografie fotografică”, este „o şansă pentru a arăta ceea ce au găsit în Peninsula Istria, unde sunt aceşti locuitori minunaţi, care se numesc pe ei înşişi «vlahi»”. De asemenea, Preafericirea Sa le-a dăruit celor trei artişti fotografi Diploma omagială şi Medalia comemorativă a anului 2021.

Aceştia i-au mulţumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române şi i-au dăruit, la rândul lor, albumul monografic al comunităţilor istroromâne vizitate şi un tablou cu statuia din marmură a Sfântului Apostol Andrei, situată în Altarul bisericii din Žejane, Croația.

„Suntem deosebit de onoraţi de distincţiile primite astăzi, cu ocazia vizitei noastre la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în contextul Anului omagial al românilor din afara României. Se potriveşte precum o mănuşă această distincţie cu tema proiectului nostru, istrienii, în anul românilor de pretutindeni”, a spus, în încheiere, Constantin Liviu Demeter.