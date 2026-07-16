Au început lucrările la Centrul de îngrijiri paliative din Arad

Lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a Centrului de Îngrijiri Paliative din Arad au început miercuri, 15 iulie, conform Biroului de presă al Arhiepiscopiei Aradului. Demararea exe­cuției are loc la o zi după semnarea documentelor oficiale pentru predarea amplasamentului și a bornelor de reper către antreprenor, eveniment desfășurat marți la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului.

Inițiativa proiectului de anvergură a prins contur în anul 2020, în urma consultărilor dintre Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și Înalt­preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, cu privire la necesitatea restaurării clădirii istorice a fostului internat de fete din Arad. Un an mai târziu, în luna octombrie a anului 2021, cu binecuvântarea chiriarhului și prin coordonarea directă a vrednicului de pomenire Episcop-vicar Emilian Cri­șanul, a fost depusă solicitarea oficială de finanțare către Compania Națională de Investiții.

Istoria acestui edificiu de patrimoniu își are rădăcinile în anul 1909. La acel moment, Episcopul Aradului, Ioan Mețianu - viitorul Mitropolit al Ardealului -, a demarat o vastă cam­panie de colectare de fonduri pentru edificarea unui gimnaziu ortodox de fete. Efortul financiar a fost susținut, în principal, de Episcopia Ortodoxă Română a Aradului și de Banca „Victoria”, o instituție arădeană de credit cu capital românesc. Proiectul a căpătat însă o cu totul altă anvergură datorată contribuției remarcabile de 100.000 de coroane oferite de Vasile Stroescu, gest filantropic ce a înscris definitiv numele boierului basarabean în moș­te­nirea culturală a orașului. Complexul a fost inaugurat și sfințit pe 25 august 1913 de către Episcopul Ioan Ignatie Papp, adunând figuri ilustre ale vremii.

Conducerea noului așezământ i-a revenit lui Vasile Goldiş, pe atunci secretar consistorial. Dincolo de vocația educațională, clădirea avea să devină o adevărată piatră de hotar pentru unitatea națională. În incinta sa, la 15 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central a luat decizia istorică de a convoca Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, deschizând drumul spre actul de la 1 decembrie 1918.

Cu o investiție de peste 40,7 milioane de lei, asigurată prin Compania Națională de Investiții, lucrările au un termen de execuție de 12 luni, conform datelor transmise de Sectorul economic al Arhiepiscopiei Aradului. La finalizare, noul centru medical va pune la dispoziție 36 de paturi, cabinete de specialitate și săli de tratament. Dincolo de cifre, obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții pentru pacienții care înfruntă boli cronice progresive. Centrul va oferi îngrijiri paliative ce îmbină actul medical de înaltă performanță cu sprijinul emoțional, scopul fiind alinarea suferințelor, protejarea demnității bolnavilor și asigurarea unei comunicări deschise între medici, pacienți și familiile acestora.

Transformarea imobilului într-un centru de îngrijiri paliative răspunde nu doar unei vocații etice și sociale. Proiectul de restaurare asumat de Arhiepiscopie reprezintă, în același timp, un demers salutar pentru salvarea patrimoniului arhitectural și reintegrarea acestei clădiri-simbol în inima culturală și urbană a Aradului.