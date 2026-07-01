Binecuvântare arhierească la hramul Mănăstirii Bârsana

În ziua de cinstire a Soborului celor 12 Sfinți Apostoli, marți, 30 iunie, la hramul Mănăstirii Bârsana, judeţul Maramureş, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor de nouă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Cei nouă ierarhi au sfințit cu acest prilej paraclisul de la demisolul bisericii mari a mănăstirii, în urma lucrărilor de restaurare.

Numeroşi credincioşi din zonă au venit în procesiune la sărbătoarea Mănăstirii Bârsana, la sărbătorirea a 33 de ani de la reînfiinţare, iar alături de aceştia s-au aflat şi pelerini din ţară sau de peste hotare.

Înainte de Sfânta Liturghie, a fost săvârșită slujba de sfințire a paraclisului de la demisolul bisericii mari, restaurat și cu Sfântul Altar reorganizat și Sfânta Masă rezidită, iar cu acest prilej, sfântul lăcaş l-a primit ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, condus de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la Altarul de vară al aşezământului monahal.

Din sobor au mai făcut parte Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Samuel Bistriţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, şi Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corala preoţească „Arhanghelii” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a vorbit despre activitatea celor 12 Apostoli şi a amintit de activitatea Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, care a fost prezent şi la Mănăstirea Bârsana. De asemenea, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a amintit rolul important al Mănăstirii Bârsana în păstrarea credinţei ortodoxe în această zonă, acest lăcaş de cult fiind, pentru o perioadă, şi reşedinţa Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

La finalul Sfintei Liturghii, din partea Primăriei Bârsana, ierarhii au primit câte o plachetă aniversară la împlinirea a 700 de ani de la prima atestare documentară a localităţii. De asemenea, a fost acordat post-mortem Episcopului Iustinian Chira titlul de cetăţean de onoare al comunei Bârsana. Din partea obştii monahale, condusă de stavrofora Filofteia Oltean, oaspeţii au primit în dar o plachetă aniversară şi câte o machetă a mănăstirii.