Binecuvântarea sfinților la Mănăstirea Pantocrator

Racla cu mâna stângă a Sfintei Mironoșițe Maria Magdalena a ajuns vineri seară, 24 septembrie 2021, în România. Delegația de monahi condusă de arhimandritul Elisei, starețul mănăstirii athonite Simonopetra, a fost întâmpinată pe Aeroportul Internațional Otopeni de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la aeroport, delegația a plecat la Mănăstirea Pantocrator din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, cu prilejul sfințirii de duminică, 26 septembrie, a noii biserici a așezământului monahal.

„Vizita starețului Elisei de la Mănăstirea Simonopetra și a delegației care l-a însoțit aduce multă bucurie din nou Bisericii Ortodoxe Române. În aceste zile, un fragment din lemnul Sfintei Cruci a Mântuitorului păstrat în această mănăstire și mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena au fost aduse în România pentru binecuvântarea binecredinciosului popor, care va fi prezent la slujba de sfințire a bisericii Sfintei Maria Magdalena din Mănăstirea Pantocrator. Mănăstirea Simonopetra este una dintre cunoscutele mănăstiri misionare din Muntele Athos și din întreaga lume ortodoxă. Are aproximativ 60 de călugări din diferite locuri ale lumii, inclusiv din Australia, America sau Europa. În această mănăstire sunt și doi călugări români. Mănăstirea are o vechime de aproape 800 de ani, fiind ctitorită de Sfântul Simon Mirovlitul și are, de asemenea, o rânduială deosebită. Între lucrurile importante pe care acest așezământ monahal le săvârșește sunt și acelea al scrierii de cărți misionare, al diortosirii vieților sfinților și al primirii multor pelerini din întreaga lume”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Tot vineri a ajuns la Mănăstirea Pantocrator și racla cu mâna dreaptă a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, de la Mănăstirea Panagia Dovra din apropierea orașului grecesc Veria.