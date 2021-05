Biserica „Sfântul Nicolae” din Agapia a fost resfințită

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a resfințit duminică, 23 mai, Biserica „Sfântul Nicolae” din localitatea nemțeană Agapia, păstorită de părintele Vasile Smău, și a binecuvântat lucrările ce au fost făcute la ansamblul parohial.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a binecuvântat pictura lăcașului de cult, a pecetluit Sfânta Masă și a citit rugăciuni de dezlegare pentru credincioși, apoi, la un Altar amenajat în curtea așezământului, a săvârșit Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre faptul că „noi, oamenii, alergăm în viață pentru a ne îndeplini gândurile pe care le socotim bune pentru viața noastră și a celor din jur și de multe ori, atunci când nu reușim, și niciodată nu reușim pe deplin, folosim cuvântul rostit de slăbănogul din Evanghelia de astăzi, și anume, nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Nu am om care să mă ajute să rezolv problema pe care o am. Viața noastră aproape se scurge în totalitate în această atitudine de plângere că nu avem om care să ne ajute. Avem însă, iubiți credincioși, realitatea cea sfântă care ne poate arunca în scăldătoare: Îl avem, în primul rând, pe Dumnezeu și, în al doilea rând, îi avem pe oameni. Depinde de noi dacă știm să ne deschidem spre Dumnezeu, ca El, pătrunzând în viața noastră, să lumineze calea vieții noastre și să ne împlinim gândurile cele bune și drepte, căci Dumnezeu milostiv este”.

La final, părintele paroh Vasile Smău a mulțumit Înaltprea­sfin­țitului Părinte Mitropolit Teofan pentru prezență și binecuvântare, arătând că sfântul lăcaș a fost târnosit în urmă cu 106 ani de către vrednicul de pomenire arhiereu Alexie Șerban Craioveanul, tot într-o vreme tulbure precum cea în care trăim în prezent.

Pentru meritele deosebite și pentru munca depusă la ridicarea ansamblului parohial părintele paroh a primit din partea Mitropolitului Teofan rangul de iconom stavrofor. De asemenea, binefăcătorii comunității parohiale au primit distincții de vrednicie.

La final, a fost săvârșit Parastasul pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș.