Bucuria Nașterii Domnului trăită la Catedrala Episcopală din Caransebeș

Mulți credincioși din Caransebeș au venit la Catedrala Episcopală din municipiu pentru a se ruga la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, la praznicul Nașterii Domnului. Credincioșii au avut bucuria să înalțe rugăciuni alături de ierarh și de un sobor de preoți și diaconi, slujitorii catedralei, dar și părinții consilieri și inspectori ai Centrului eparhial.

Mulți dintre credincioși s‑au împărtășit cu Sfintele Taine, printre ei numeroși copii și tineri, aceștia primind și pachețele cu dulciuri.

„Cu bucurie sfântă am prăznuit Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos la Catedrala Episcopală din Caransebeș. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și ne‑am bucurat de prezența multor credincioși la sfânta slujbă. Mulți dintre ei s‑au împărtășit cu Sfintele Taine, cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos. Am rostit înainte de împărtășirea credincioșilor rugăciunea specială din Molitfelnic, care se rostește în prima zi de Crăciun, mai ales pentru cei care au postit 40 de zile și s‑au pregătit să‑L primească pe Fiul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii. Așadar, ne‑am bucurat împreună cu credincioșii noștri la acest praznic luminat și împreună cu păstorii și cu magii ne‑am închinat Pruncului Divin, căci Domnul S‑a născut nu numai în Betleemul Iudeei, ci S‑a născut și în inima fiecărui creștin dispus și disponibil spre a conlucra cu harul Duhului Sfânt”, a afirmat ierarhul la final.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Episcopale, dirijat de părintele profesor Petru Paica.

„Din dragoste infinită Dumnezeu-Tatăl a trimis la plinirea vremii pe unicul Său Fiu, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Îi mulțumim Părintelui ceresc pentru cel mai mare dar pe care l‑a făcut neamului omenesc, și anume trimiterea Fiului Său pe acest pământ. A doua Persoană din Sfânta Treime S‑a făcut Om asemenea nouă, afară de păcat, ca noi să ne îndumnezeim și să devenim fii ai lui Dumnezeu după har. Îl rugăm pe Iisus Hristos, Soarele dreptății, să ne călăuzească pașii pe calea mântuirii și noi asemenea magilor să călătorim spre Betleem, adică spre biserica creștină, noul Betleem, și aici, în biserică, la Sfânta Liturghie să ne închinăm Mântuitorului Hristos și să spunem împreună cu îngerii și cu păstorii: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!» Să‑I aducem daruri Pruncului Divin și dacă nu avem aur, smirnă și tămâie, să‑I aducem în dar inima noastră, să‑I aducem în dar sufletul nostru și mintea noastră curățită de păcate, ca El să domnească înlăuntrul nostru”, a mai subliniat Părintele Episcop.

La sfârșitul slujbei, părintele Alin Câmpean, consilier eparhial în cadrul Sectorului administrativ‑bisericesc, a prezentat ultimul număr din publicația Eparhiei Caransebeșului, „Foaia Diecezană”. Aceasta a fost împărțită alături de iconițe tuturor credincioșilor ce au participat la Sfânta Liturghie.