Casă de tip familial pentru 12 copii în Parohia Paleu, Eparhia Oradiei

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a sfințit noul așezământ social din Parohia Paleu, Protopopiatul Oradea. Aici vor locui 12 din cei 60 de copii și tineri ai Centrului de plasament.

Așezământul social, sfinţit în 8 aprilie, s-a finalizat în mai puțin de doi ani, după ce la 9 octombrie 2019 Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a sfințit și a binecuvântat locul rezervat zidirii, în apropierea bisericii parohiale „Sfânta Mare Muceniţă Anastasia” și „Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului”. Este cea dintâi casă de tip familial binecuvântată de ierarh din cadrul proiectului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului prin închiderea Centrului de Plasament nr. 2 din Oradea. Aici, la Paleu, vor locui 12 din cei 60 de copii și tineri ai Centrului de plasament.

Ierarhul i-a felicitat pe toţi cei care s-au ostenit în ridicarea căminului social, în special pe pr. consilier Laurențiu Lazăr pentru coordonare și pe pr. paroh Cosmin Popa pentru munca depusă alături de familia sa și credin­cioșii enoriei Paleu, în folosul celor sărmani. Ierarhul a oferit casei o icoană ferecată în argint a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Pantanassa.

Asociația „Filantropia” Oradea a Episcopiei Oradiei, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (DGASPC) și prin coordonarea pr. Laurențiu Lazăr, consilier social eparhial și președintele asociației, desfăşoară proiectul „Aripi de înger”, prin intermediul căruia se vor construi cinci case familiale, în valoare de 150.000 de euro fiecare. Aici, copiii orfani și abandonați vor fi îngrijiți cu scopul de a preveni marginalizarea socială și de a fi sprijiniţi în dezvoltarea spirituală, psiho-emoțională și integrarea lor socială. Totodată, se vor achizi­ționa cinci microbuze care vor asigura transportul copiilor, cinci microbuze în valoare de 50.000 de euro, care vor asigura transportul copiilor.

Primul din aceste așezăminte sociale este cel sfințit în satul Paleu. Căminul familial dat în grija Parohiei Paleu este construit prin suportul financiar major al fundației „Homes and Hopes for Children” (HHC) și implicarea pr. paroh Vasile Cosmin Popa și a credincio­șilor care au donat. Parohia a pus la dispoziția acestui proiect spațiul de 1.000 de metri pătraţi. Casa are patru camere cu câte trei paturi, o cameră de zi, o bucătărie, trei băi și o cămară. În vecinătatea acesteia se află Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice. Cei care doresc să sprijine proiectul „Aripi de înger” al Asociației „Filantropia“ Oradea pot accesa https://www.filantropiaoradea.ro/programe/programul-de-sprijinire-a-copilului-si-familiei/aripi-de-inger/aripi-de-inger, unde, prin diferite modalități, să contribuie la constru­irea acestor case.