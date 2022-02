Cerc pastoral în Protoieria Sector 2 Capitală la Parohia Oborul Vechi

La Parohia „Sfinții Ioachim și Ana”-Oborul Vechi din București s-au desfășurat joi, 24 februarie 2022, lucrările Cercului pastoral nr. 4 al Protoieriei Sector 2 Capitală. În cadrul întâlnirii, părintele paroh Ciprian Tudor a susținut referatul cu tema „Muzica bisericească în Protoieria Sector 2 Capitală: istorie și actualitate”, iar la final au avut loc discuții pe teme administrative.

Lucrările Cercului pastoral nr. 4, coordonat de părintele Antoniu Ciocoiu, au fost precedate de săvârșirea, în biserica parohială, a slujbei Acatistului Sfinților Părinți Ioachim și Ana de un sobor condus de părintele Mihai Popescu, protopop al Protoieriei Sector 2 Capitală. În continuare, la așezământul aflat în vecinătatea lăcașului de închinare, părintele paroh Ciprian Tudor și-a prezentat referatul care a fost urmat de discuții și dezbateri pe teme administrative. Totodată au fost propuse proiecte specifice Anului omagial și comemorativ 2022.

„Am participat astăzi la Cercul pastoral nr. 4, coordonat de părintele Antoniu Ciocoiu și desfășurat la Parohia Oborul Vechi. Activitatea a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului ocrotitorilor acestei biserici, urmând ca lucrările Cercului pastoral să se desfășoare în așezământul din apropiere. Cercurile pastorale au menirea de a spori comuniunea dintre preoți. Pe lângă subiectul care a fost prezentat au avut loc și discuții de ordin administrativ și au fost înaintate propuneri pentru anumite proiecte ce se pot desfășura în contextul acestui an. De asemenea, preoții au fost îndemnați să sporească rugăciunea prin intensificarea programului liturgic de la parohiile lor, să îi încurajeze pe credincioșii încredințați spre păstorire să se roage mai mult în această perioadă și, nu în ultimul rând, să sporească și să înmulțească împreună milostenia, dat fiind că ne aflăm în perioada Triodului. Îi felicităm pe toți părinții prezenți și îi mulțumim părintelui paroh Ciprian Tudor pentru găzduire”, ne-a spus părintele protoiereu Mihai Popescu.

„Cu bucurie ne-am întâlnit astăzi cu o parte din preoții din această protoierie și am desfășurat un eveniment destul de amplu în cadrul căruia am împletit rugăciunea cu prezentarea unui referat cu o temă actuală, pe care l-am denumit «Muzica bisericească în Protoieria Sector 2 Capitală». Pe baza acestui referat am și dezbătut o serie de subiecte interesante. Bucuria acestei întâlniri a fost deopotrivă și a noastră, și a credincioșilor prezenți la slujbă. Cred că sunt foarte benefice aceste reuniuni întrucât avem oportunitatea de a ne evidenția atât bucuriile, cât și încercările întâlnite în pastorație. Pe acestea le putem dezbate și putem găsi soluții împreună”, a adăugat și părintele paroh Ciprian Tudor.