Episcopul Giurgiului a împlinit 19 ani de la întronizare

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit duminică, 6 aprilie, Sfânta Liturghie în noua Catedrală Episcopală din municipiul Giurgiu. Ierarhul a marcat prin rugăciune cu acest prilej și împlinirea a 19 ani de la întronizarea ca Episcop al acestei eparhii, moment ce a avut loc în ziua de 9 aprilie 2006, în Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Ambrozie a tâlcuit pasajul evanghelic rânduit, iar la final a vorbit despre cei 19 ani de arhipăstorire și despre ocrotirea primită din partea lui Dumnezeu: „În urmă cu 19 ani, în Duminica a 5‑a din Postul Mare, am fost întronizat în Giurgiu în demnitatea de arhiereu. Părinții consilieri, cuvioasele măicuțe și fiii duhovnicești foarte apropiați au ținut minte evenimentul acesta și ne‑au făcut deosebita bucurie duhovnicească să fie prezenți astăzi alături de noi, lucru pentru care le mulțumesc. În cei 25 de ani de arhierie pe care îi împlinesc în acest an al Centenarului Patriarhiei Române am avut parte de o binecuvântare cerească”.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Valentin Gera, pe seama vechii Catedrale Episcopale, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din municipiul Giurgiu, se arată pe episcopiagiurgiului.ro.

De asemenea, arhimandritul Mihail Muscariu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Giurgiului, a amintit principalele realizări pe plan administrativ, pastoral‑misionar, educațional și social‑filantropic. „Duminica de astăzi, de la noua Catedrală Episcopală, ctitorie a Preasfinției Sale, este un prilej pentru fiecare dintre noi de a ne aminti ce înseamnă jertfa, un păstor autentic și responsabil, model de slujitor și predicator, de administrator și chivernisitor al Episcopiei noastre”, a spus arhimandritul Mihail Muscariu.