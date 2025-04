Hramul Mănăstirii „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus

În ziua de prăznuire a Izvorului Tămădurii, mulţimi de pelerini au venit la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, pentru a participa la Sfânta Liturghie şi la celelalte slujbe religioase săvârşite în zi de mare sărbătoare pentru Ţara Făgăraşului.

Soborul slujitor a fost condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, alături de care s-au aflat Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, şi Preasfințitul Sofian Brașoveanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Din sobor au făcut parte arhimandritul Calinic Teslevici, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, stareţul mănăstirii, arhimandritul Atanasie Roman, protopopi şi alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

Programul liturgic a început la fântâna din incinta mănăstirii, unde a fost săvârşită slujba de sfinţire a apei. Apoi, a fost oficiată Sfânta Liturghie la altarul de vară din pădurea apropiată de mănăstire. Răspunsurile liturgice au fost oferite de o parte a grupului psaltic „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna”, dirijat de pr. Marius Tofan.

„Părintele Serafim a fost un om cu dragoste faţă de cei din jurul lui”

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a vorbit pelerinilor despre viaţa şi virtuţile Sfântului Serafim Răbdătorul de la Sâmbăta de Sus.

„Pe părintele Serafim l-am cunoscut în 1990. Eu am venit aici, la mănăstire, în luna februarie, iar părintele Serafim a trecut la cele veşnice în luna decembrie din acel an. L-am prins în ultimul an de viaţă, când puterile fizice îi slăbiseră, dar se vedea foarte bine cine a fost o viaţă întreagă părintele Serafim. (...) Știa că nu trebuie să cauţi la faţa omului, la ce spune omul despre el, ci la ce este omul cu adevărat, la ceea ce are omul ca zestre spirituală şi intelectuală. Venind aici, am observat că părintele Serafim, chiar la acea vârstă înaintată, era duhovnicul majorităţii părinţilor din mănăstire şi era duhovnic şi pentru mulţi credincioşi de aici, din Ţara Făgăraşului. Părintele Teofil Părăian îl avea la mare cinstire pe părintele Serafim Popescu”, a spus Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul.

Maica Domnului, mijlocitoarea noastră

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a subliniat importanţa sărbătorii din Vinerea Luminată şi a vorbit despre cinstirea Maicii Preacurate în Biserica Ortodoxă.

„Noi ştim că Maica Domnului are această încredinţare de la Fiul ei, acest dar de a ne alina suferinţele. În icoana praznicului de astăzi o vedem pe Maica Domnului într-un potir din care curge apă tămăduitoare, dar ea Îl poartă în braţe pe Fiul ei, sursa adevărată a vindecărilor. Cinstind-o pe Maica Domnului, Îl cinstim pe Fiul ei. Ne aducem aminte astăzi şi de o mărturie biblică, o mărturie puternică despre rolul de mijlocire al Maicii Domnului. În Evanghelia de la Ioan, în capitolul al doilea, la nunta din Cana Galileii, Maica Domnului Îl roagă pe Fiul ei, deşi nu erau înconjuraţi de apostoli şi de oameni care-L ascultau, ci participau la o nuntă, şi Îi spune Lui: «Nu mai au vin». Mântuitorul îi spune: «Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu». Termenul «femeie» nu este unul de ofensă, de necinstire, din contră, acest termen era la iudei asimilat cu cel de mamă, de femeie care naşte, o femeie care este binecuvântată. Şi totuşi, Mântuitorul i-a chemat pe slujitori, a văzut vasele, a poruncit să le umple cu apă, şi aceasta s-a prefăcut în vin. Deci, s-a făcut această minune la mijlocirea Maicii Domnului. Credeţi că Maica Domnului nu mijloceşte pentru noi?”, a spus ierarhul.

Hramul s-a încheiat cu slujba Sfântului Maslu săvârşită după Sfânta Liturghie, urmată de pomenirea Mitropoliţilor Ardealului înmormântaţi la mănăstirea făgărăşeană.