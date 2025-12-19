Slujire arhierească la Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos

Data: 19 Decembrie 2025

La invitația Mănăstirii „Sfântul Pavel” din Sfântul Munte Athos, cu binecuvântarea Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, a luat parte la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, după calendarul athonit, în perioada 18‑19 decembrie 2025, la chiriaconul Schitului Lacu, ce aparține de Mănăstirea „Sfântul Pavel”.

Ierarhul a săvârșit slujba de priveghere și Sfânta Liturghie. Au participat cei 70 de părinți monahi români care se nevoiesc la cele 20 de chilii ce alcătuiesc Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos. Din soborul care a slujit împreună cu ierarhul a făcut parte și părintele Gherasim aghiopavlitul, reprezentantul Mănăstirii „Sfântul Pavel”, apropiat de aceste chilii și de monahii români din Schitul Lacu, pe care îi și cunoaște personal, la unii dintre aceștia fiindu‑le și naș de călugărie.

Răspunsurile la cele două strane, de la chiriacon, au fost date alternativ, în limbile română și greacă, de părinți psalți de la Schitul Lacu și de la Chilia „Sfântul Ipatie” aparținând de Mănăstirea Vatoped. La slujbă au luat parte și numeroși pelerini români din Brașov, dar și din alte părți, apropiați de aceste chilii românești de la Lacu, dar și de la Chilia „Izvorul Tămăduirii”, unde se nevoiesc monahii Dimitrie și Epifanie Botaș, frați gemeni care au venit împreună la Sfântul Munte Athos în urmă cu mai bine de două decenii. Părintele Epifanie Botaș a fost hirotonit ierodiacon tot în acest an, la sărbătoarea celui de‑al doilea hram al Mănăstirii „Sfântul Pavel”, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, iar acum, de sărbătoarea Sfântului Nicolae (18‑19 decembrie), a fost hirotonit ieromonah de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

Episcopul ortodox român din Ungaria a fost însoțit, în acest scurt pelerinaj la Sfântul Munte Athos, de părintele arhimandrit Calinic Covaci, consilier eparhial, aflat pentru prima dată în Muntele Athos, de Arsenie Marius Szeker, întreprinzător particular din Brașov, care a sprijinit și pictarea unor lăcașuri de cult din Episcopia Ungariei, precum și de cunoscutul fotbalist Adrian Ilie, și el, asemenea unor alți sportivi, apropiat de Sfântul Munte Athos.

Cu acest prilej, ierarhul și grupul de pelerini care l‑au însoțit au vizitat și alte mănăstiri din Sfântul Munte Athos, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.