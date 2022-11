Cerc pastoral la parohia prahoveană Pleașa

Parohia Pleașa din Protoieria Ploiești Nord, județul Prahova, a fost luni, 14 noiembrie, gazda unui eveniment special, organizat în contextul Anului omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului și al Anului comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț. Preoții din Cercul pastoral numărul 3 al protoieriei s‑au întâlnit în rugăciune în biserica parohială sfințită recent, în acest an, unde au săvârșit Sfânta Liturghie.

La final, părintele protopop Adrian Matei a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit credincioșilor prezenți despre viața și învățătura Sfântului Ierarh Grigorie Palama, cinstit în această zi în Biserica noastră. În continuare, preoții au săvârșit slujba de sfințire a unei troițe ridicate în curtea bisericii în cinstea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, ocrotitor al lăcașului de închinare, hram primit cu prilejul sfințirii bisericii. Au urmat apoi lucrările cercului pastoral, în cadrul cărora părintele Ioniță Vasile de la Parohia Râfov a susținut un referat cu tema „Despre rugăciunea inimii la Sfântul Ierarh Grigorie Palama”.

„Suntem bucuroși că am putut organiza acest eveniment închinat rugăciunii, la Parohia Pleașa, avându‑l ca model pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama, cinstit astăzi în Biserica noastră. De asemenea, ne bucurăm că am început cercul pastoral cu cea mai puternică rugăciune: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, prilej sfânt de unire cu Dumnezeu și de comuniune cu credincioșii care au venit în număr mare să se roage împreună cu noi. Apreciem jertfa celor care s‑au ostenit și au ridicat în apropierea noii biserici o frumoasă troiță în cinstea Sfântului Ierarh Nectarie, în același an în care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a hotărât acordarea acestui hram parohiei, ca răspuns duhovnicesc plin de iubire față de sfântul nostru tămăduitor”, a afirmat părintele protopop Adrian Matei.