Cercetașii și-au continuat drumurile la mănăstiri

În luna iulie a acestui an, așa cum ați putut citi în „Ziarul Lumina”, 24 de tineri au devenit pelerini cu acte pe „Drumul Mănăstirilor” vâlcene, organizat de Nicolae Almași, preşedintele Organizației de cercetași „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, membru în „European Scout Foundation” și în Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor, fost vice­președinte al Organizației Naționale „Cerce­tașii României”, care ne-a anunțat acum că activitatea lor a continuat: „Deși a fost o vară cu atâtea restricții, am făcut trei tururi montane cu cercetașii exploratori și seniori din centrul local. Ne amintim cu toții cu plăcere și nostalgie de fiecare dintre acestea. «Drumul Mănăstirilor» ne-a rămas în suflete în mod deosebit. Am fost apoi pe Transalpina, cu o tură în Parâng la Căldarea Glaciară Câlcescu, iar la finele lui august, în Făgăraș. Unul dintre voluntarii noștri a făcut un filmuleț cu «Drumul Mănăstirilor», care poate fi văzut pe YouTube. Săptămâna viitoare voi pleca împreună cu un coleg adult la Nădlac să ne întâlnim în 15 decembrie cu cercetașii din Ungaria, care ne vor transmite Lumina Păcii de la Betleem în cadrul unei scurte ceremonii între cele două vămi. De obicei mergeam o delegație cu cercetași din toată țara în Austria, pentru că austriecii o aduc de la locul Nașterii Mântuitorului, de la Betleem. Anul acesta, din cauza pandemiei, ceremonia de la Salzburg, din 12 decembrie, este cu o participare foarte restrânsă și din România nu mai merge nimeni. De la Râmnicu Vâlcea o va prelua un cercetaș adult de la Centrul local «Sfântul Nicolae» din București, unde șef de centru este Romeo Moșoiu, iar Alexandru Munteanu, liderul de la București al cercetașilor, va face un periplu prin mai multe orașe, la centre locale care s-au înscris și anul acesta în proiect sau pur și simplu pe la grupuri de cercetași”.