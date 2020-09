Consfătuirea profesorilor de religie din Capitală

Consfătuirea profesorilor de religie de la unitățile de învățământ din București a avut loc miercuri, 23 septembrie 2020. La evenimentul desfășurat pe o platformă on-line, adaptat în acest an contextului pandemiei, au fost discutate teme precum rolul educației religioase ortodoxe a copiilor și tinerilor în societatea actuală sau aspecte legislative și organizatorice referitoare la situația școlară prezentă.

La Consfătuirea moderată de Cristian Alexa, inspector școlar de specialitate la disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, au participat părintele Gheorghe Ispas, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor; Nicu Romeo Moșoiu, consilier al ministrului educației naționale; Vasile Timiș, inspector general pentru Religie în cadrul Ministerului Educației Naționale.

În deschiderea consfătuirii, Vasile Timiș, inspector general pentru Religie în cadrul Ministerului Educației Naționale, a transmis felicitări tuturor profesorilor de religie la început de an școlar pentru modul în care au gestionat activitatea didactică într-o perioadă cu încercări și a subliniat că activitatea profesorilor de religie este una care implică tot mai multe și variate aspecte. „Suntem o echipă de aproximativ 7.000 de profesori de religie de la toate cultele, ceea ce nu este puțin. Este un context educațional cu totul aparte, și aș evidenția doar atât: dacă în Imperiul Austriac împărații se lăudau că gestionează 13 religii, în România avem 18 culte religioase, dintre care 14 culte desfășoară educație religioasă, și noi chiar ne înțelegem și am constatat, ca inspector general, că dumneavoastră ați gestionat bine sintagma și principiul religios «unitate în diversitate»”, a spus inspectorul Vasile Timiș.

În continuare, părintele consilier eparhial Gheorghe Ispas a precizat că educația spirituală contribuie la modelarea personalității elevilor, în special la dezvoltarea lor ca cetățeni ai societății actuale. „Să modelați sufletele celor mici, astfel încât să vă placă dumneavoastră peste ani ceea ce ați transmis din suflet, din inimă, prin credința pe care o aveți fiecare. (...) Să nu uităm că școala a pornit și din tinda bisericii, cum știm din istorie, și s-au ridicat oameni luminați, mari, distinși ai neamului, pornind prin lucrarea lui Dumnezeu din copilărie. Să nu uităm că, în vremurile acestea, tinerii își găsesc mai greu o cale spirituală spre o viață duhovnicească. De aceea, prin purtarea dumneavoastră dați-le un model de viețuire creștină ca să aveți mai târziu rezultate remarcabile. Pe lângă cunoștințele religioase, arătați-le că au o misiune în neamul românesc, și să poarte pe mai departe credința noastră strămoșească”, a spus părintele consilier Gheorghe Ispas.

La final, inspectorul școlar Cristian Alexa a prezentat activitatea la nivelul disciplinei Religie în anul școlar trecut, iar la final, a evidențiat aspectele legislative și organizatorice importante referitoare la situația școlară în contextul pandemiei: „Anul școlar 2019-2020 nu a fost deloc ușor, nu a fost un an obișnuit. A trebuit să ne acomodăm cu toții cu această provocare a pandemiei, iar în învățământ consider că am făcut față cu bine cu predarea on-line. În acest context a apărut emisiunea «Ora de Religie» la TRINITAS TV, unde profesorii s-au implicat. De asemenea, au fost și alte acțiuni ale profesorilor de religie, nu doar din București, ci și din toată țara. Pentru această emisiune aducem mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și tuturor profesorilor care s-au implicat benevol în realizarea și prezentarea acesteia, fiind de un real ajutor”.

În anul școlar 2020-2021, în toate unitățile de învățământ din țară vor exista primele manuale de religie - cultul ortodox, pentru clasa a VIII-a, avizate atât de Ministerul Educației și Cercetării, cât și de Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale.