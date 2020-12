Distincții pentru membrii redacției revistei „Chemarea Credinței”

Membrii echipei editoriale a revistei Patriarhiei Române pentru copii și familia creștină „Chemarea Credinței” au primit joi, 10 decembrie 2020, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Diploma „2020 - Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” cu medalie comemorativă, în semn de apreciere pentru lucrarea desfășurată în promovarea și susținerea valorilor creștine. Distincțiile au fost înmânate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, în prezența membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, le‑a transmis membrilor redacției revistei „Chemarea Credinței” un cuvânt de binecuvântare și de felicitare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru lucrarea desfășurată în Anul omagial al pastorației părinților și copiilor. „Pentru această revistă sunt abonate 9.500 de parohii și există ecouri foarte apreciative la adresa conținutului și la munca inteligentă și asiduă a redactorilor care o alcătuiesc. Pe lângă activitatea de publicare a acestei reviste periodice pentru copii, redacția revistei «Chemarea Credinței», pe parcursul anului 2020, a publicat 27 de titluri de carte, toate adresate copiilor, de la textele biblice readaptate pentru nivelul de înțelegere a copiilor la viețile unor sfinți foarte populari în lumea copiilor, antologii de poezie religioasă pentru copii și alte lucrări de mare interes pentru educarea acestora în spiritul valorilor Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Cu acest prilej, al lunii decembrie, după pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor și pildă de devoțiune pentru creșterea duhovnicească a acestora, astăzi, înmânăm din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma «2020 - Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români» cu medalie comemorativă tuturor membrilor redacției revistei «Chemarea Credinței», transmițându‑le din partea Preafericirii Sale un cuvânt părintesc de felicitare, de binecuvântare pentru întreaga activitate desfășurată în acest an omagial și de dorire de succes în anii care vin”, a spus Preasfinția Sa.

Narcisa-Mihaela Câdă, redactorul coordonator al revistei „Chemarea Credinței”, a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru distincțiile oferite și a subliniat faptul că, în acest an omagial, Departamentul de carte pentru copii şi tineret din cadrul Editurilor Patriarhiei Române a iniţiat și Colecţia de carte „Chipuri ale sfinţeniei”, cuprinzând vieţile sfinţilor expuse pe înţelesul copiilor. „Echipa redacțională a revistei «Chemarea Credinței» și a departamentului «Carte pentru copii și tineret al Editurilor Patriarhiei» mulțumește Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru acordarea acestor distincții. Pe parcursul celor 11 ani de activitate, conținutul revistei Patriarhiei Române «Chemarea Credinței» a fost dedicat copiilor și întregii familii creștine prin texte cu conținut catehetic și prin jocuri interactive, desene, menținând în permanență o comunicare fructuoasă cu cititorii mici și mari ai acesteia. În timp, simțind nevoia copiilor de a citi și de a afla mai multe despre viața Bisericii, membrii redacției revistei le‑au răspuns acestora, publicând până în prezent 33 de cărți, concepute pe categorii de vârstă. Special pentru acest an omagial, am pregătit o colecție de carte numită «Chipuri ale sfințeniei», dorind să reliefăm importanța părinților în drumul spre sfințenie al copiilor”, ne‑a spus Narcisa-Mihaela Câdă.