„Efect în educaţie!”, proiect implementat de Asociaţia Vasiliada

Asociația Vasiliada în parteneriat cu Asociația Forumul Tinerilor din București implementează, în perioada septembrie 2021 - martie 2022, proiectul „Efect în educaţie!”. Proiectul promovează incluziunea și oportunitatea educațională pentru 50 de elevi cu risc din zonele defavorizate Lipovu (Dolj) și Ferentari, Pantelimon (București), printr‑un program educațional.

Cu sprijinul financiar oferit de U.S. Department of State, U.S. Embassy Bucharest în cadrul apelului „Small Grants for Alumni Projects” și o susținere logistică a Asociației Vasiliada, acest proiect inedit „Efect în educație!” va fi de un real impact în rândul elevilor defavorizați, care vor participa la un program educațional de 6 luni în domeniile: IT, limba engleză și educație civică.

O echipă de profesioniști din domeniile: limba engleză, IT, cultură civică, psihologie și asistență socială vor evalua dosarele participanților, în urma cărora 50 de elevi vor intra într‑un program intensiv de pregătire.

Scopul proiectului este acela de a promova incluziunea și oportunitatea educațională.