Elevi şi profesori clujeni s-au rugat la Catedrala Mitropolitană la început de an şcolar

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit marți, 15 septembrie, o slujbă de Te Deum, cu prilejul începerii noului an școlar, în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

La slujbă au fost prezenți reprezentanți ai conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj, inspectorii școlari, profesorii de religie şi alte cadre didactice, elevi de la Seminarul Teologic Ortodox și din municipiu, alături de profesorii lor. După ce a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru elevi și profesori, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei le-a dat celor prezenți câteva îndemnuri și le-a urat succes în noul an școlar, chiar și în aceste condiții speciale de protecţie sanitară determinate de pandemia de COVID-19.

Referindu-se la elevi, ierarhul a amintit de spusele lui Comenius, care, în cartea „Didactica Magna”, subliniază neajunsurile pe care le au tinerii care nu învață şi a subliniat că „acum, când anul școlar începe, în condițiile acestea speciale, ne rugăm lui Dumnezeu să contenească pandemia și vă urăm ca, de la profesorii dumneavoastră, sau chiar din mediul on-line, să acumulați foarte, foarte multe învățături frumoase, iar când vom face bilanțul anului care a început, să fiți mult mai bogați în ceea ce privește viața spirituală și viața intelectuală. Vă dorim succes deplin tuturor, dascălilor și elevilor”.

La slujba de Te Deum a fost prezent și inspectorul școlar general al județului Cluj, prof. Marinela Marc, care a arătat că, „în ciuda tuturor temerilor generate de contextul în care începem în acest an cursurile, a trecut prima zi de școală și a fost bine (…), preoții noștri s-au rugat pentru noi, așa cum am primit și astăzi binecuvântarea arhierească pentru a începe cu bine acest an școlar”.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul Seminarului Teologic Ortodox, dirijat de preotul profesor Petru Stanciu. Slujba de Te Deum pentru binecuvântarea cadrelor didactice și a elevilor clujeni are loc la fiecare început și sfârșit de an școlar.