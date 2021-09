Hramul Bisericii „Sfântul Mucenic Antim” din Galați

În data de 3 septembrie 2021, la prăznuirea Sf. Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, Biserica „Sfântul Antim“ din municipiul Galați a îmbrăcat haină de sărbătoare la cinstirea principalului ocrotitor spiritual.

Situată în nord-vestul oraşului Galaţi, pe Bulevardul Milcov nr. 25 A, într-o zonă muncitorească, parohia „Sfântul Sfinţit Mucenic Antim“ din Galaţi deserveşte nevoile pastorale şi liturgice ale credincioşilor din cartierele Micro 13 B şi Micro 38.

Numeroși credincioși din parohie au participat la Sfânta Liturghie, iar familiile tinere, la momentul liturgic cuvenit, au adus copiii pentru a fi împărtășiți cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a vorbit despre viaţa Sfântului Antim al Nicomidiei, un exemplu pentru cei din vremea lui, dar şi pentru foarte mulţi credincioşi din zilele noastre.

„La pomenirea Sfântului Sfinţit Mucenic Antim al Nicomidiei, Biserica ne arată că ultima zi din viaţa acestui sfânt a fost filantropia, căci Sfântul Antim a fost condamnat la moarte pentru credinţă, pentru iubire şi filantropie. El i-a îmbunat, i-a ospătat şi i-a umplut de dumnezeiasca dragoste pe soldaţii care au venit să-l aresteze. N-ar fi dorit niciodată să-l mai aresteze, dar sfântul a ţinut mai mult la viaţa lor decât la viaţa lui, ca şi Domnul Hristos, Care Şi-a dăruit propria viaţă, ca niciunul dintre noi să nu atentăm vreodată la viaţa vreunui semen de-al nostru, ci s-o apărăm, s-o cultivăm şi s-o ajutăm. Acesta este drumul anului bisericesc: să trăim bisericeşte în iertare şi în iubire frăţească şi iată că astăzi ne rugăm în comunitatea Sfântului Ierarh Antim şi a femeilor purtătoare de aromate, împreună cu preoţii harnici şi cu creştinii filantropi de aici, care au şi început programele de pregătire a anului nou şcolar, dăruind acolo unde familia nu poate dărui”, a spus ierarhul Dunării de Jos.

După Sfânta Liturghie, 25 de elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 38 „Grigore Moisil” din Galaţi au primit din partea ierarhului Dunării de Jos rechizite şcolare şi alte daruri.

La finalul evenimentului a fost săvârşit un Parastas pentru vrednicul de pomenire Arhiepiscop Antim Nica al Dunării de Jos (1975-1994) şi pentru toţi ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş, trecuţi la cele veşnice.

***

Printre primele lăcaşuri de cult din oraşul Galaţi înfiinţate după anul 1989, parohia „Sfântul Sfinţit Mucenic Antim“ şi „Sfintele Femei Mironosiţe“ este singura parohie din ţară închinată acestui Sfânt Sfinţit Mucenic.

Ea a fost înfiinţată în anul 1990, la 21 septembrie, prin desprinderea a două zone din parohiile „Sfânta Treime“- Fileşti şi „Adormirea Maicii Domnului“- Cimitir.

În data de 1 iunie 1991, s-a sfinţit locul şi s-a pus piatra de temelie, slujba fiind săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, pe atunci Arhiereu-Vicar al Episcopiei Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi un mare număr de credincioşi.

Impresionantul devotament al enoriaşilor şi osârdia credincioaselor din parohie care ajutau la construcţia bisericii au făcut ca, la propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, în anul 1994, biserica să primească şi al doilea hram închinat „Sfintele Femei Mironosiţe“.

În anul 2000 s-a început pictarea bisericii în tehnica fresco de către pictorul Ciprian Buzuloi din Bucureşti, iar în anul 2011, chiriarhul Dunării de Jos a sfinţit pictura bisericii, care a fost aşezată ca un veşmânt al Învierii.